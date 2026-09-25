Alberto Cercós García 25 SEP 2026 - 12:27h.

Franco Colapinto saca su lado más personal

La propuesta de Fernando Alonso que puede ser determinante para su futuro en la F1

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Franco Colapinto se está convirtiendo en uno de esos pilotos que, con el paso de las carreras, va ganando mucha notoriedad. El argentino de Alpine va mejorando sus prestaciones al volante y, junto con buenos resultados, el foco mediático augmenta para él. Su 2026 con la escudería francesa va de menos a más, destacando junto con su compañero Pierre Gasly en diferentes Grandes Premios. En uno de los últimos, el disputado en Monza, fue Gasly quien acaparó todos los focos gracias a una inesperada 'pole'. Luego, el francés, poco pudo hacer en la carrera ante los Mercedes, McLaren o Red Bull, terminando séptimo. Pero si hubo un claro damnificado: el mencionado Colapinto.

Ese fin de semana, el piloto argentino tuvo ante sí una oportunidad muy buena para demostrar que él también está al nivel de su compañero en Alpine. Sin embargo, y pese a terminar en los puntos, su frustración se vio reflejada rápidamente. Se le vio emocionado, triste y con lágrimas en los ojos. Una tesitura en la que nunca antes se le había visto a Colapinto. Y es que el argentino reconocía, luego, haber perdido una gran oportunidad de luchar por cuotas más importantes en una carrera donde vivió absolutamente de todo.

Franco Colapinto explica sus lágrimas en Monza

Ahora, varias semanas después y en el contexto del Gran Premio de Azerbayán, Jorge Peiró le rasca en SPORT una nueva explicación de todo lo ocurrido en ese fin de semana. "La gente conoce bastante porque soy bastante yo, siempre que me ven en cualquier lado, así que conocerme siento que me conocen. Soy muy pasional y soy medio maricón, pero obviamente uno va creciendo con estos momentos. Al final, carreras de muchas emociones y carreras, especialmente Monza, fue un sube y baja de emociones y de momentos que viví durante la carrera. De verte muy adelante, de verte atrás, a recuperar, a remontar. Y al final cuando baja toda la adrenalina, son momentos que pasan y cuando estás todo el tiempo delante de una cámara, de una tele, se ve y se muestra mucho eso", confiesa el argentino.

Una declaración que ya está dando la vuelta al mundo a través de las redes sociales y que está trayendo consigo varias opiniones. A fin de cuentas, Colapinto tira de naturalidad, pero a veces no todo es igual de aceptable.