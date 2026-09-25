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George Russell aprovecha el error de Kimi Antonelli y hace la 'pole' en Bakú, con Fernando Alonso muy atrás

George Russell, en Bakú
George Russell, en Bakú. Cordon Press
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Se podría tildar de sorpresa lo visto en la clasificación del Gran Premio de Azerbaiyán. En uno de los varios trazados semi-urbanos que hay en el Mundial de Fórmula 1, George Russell ha sabido aprovechar el error de Kimi Antonelli en Q1 para conseguir la 'pole' en Bakú y convertirse en uno de los favoritos para la carrera de este sábado. Mientras que Antonelli, líder de la clasificación general, golpeaba a las primeras de cambio su Mercedes contra el muro; Russell demostró que el monoplaza alemán, en sus manos, también funciona. El británico no solo ha sido capaz de aprovechar el fallo de su compañero, sino también de batir a los rivales más fuertes: los McLaren, Charles Leclerc e Isack Hadjar.

Russell suma, así, su quinta 'pole' de la temporada y tiene consigo una oportunidad importante de restarle puntos a Antonelli en la lucha por el título. Si bien el italiano tiene una distancia sumamente grande respecto a Russell, el '63' intentará en este tramo final ponerle las cosas complicadas al joven de Mercedes. El primer paso es ganar, aprovechando el error de Antonelli y de una 'pole' en la que no ha tenido prácticamente rivales. Y es que ni los McLaren, ni Ferrari ni Red Bull. Nadie ha logrado poner en duda la velocidad de Russell.

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Un punto que cabe destacar es el de Carlos Sainz. El de Williams se ha estrenado este 2026 en la Q3. Algo tremendamente inesperado por cómo llegaba a este fin de semana. Mientras que Fernando Alonso no ha podido avanzar absolutamente nada en cuanto a prestaciones, Sainz partirá este sábado desde la novena posición.

George Russell, en Bakú
George Russell, en Bakú. Cordon Press
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Así ha terminado la clasificación en Bakú

  1. George Russell
  2. Charles Leclerc
  3. Oscar Piastri
  4. Isack Hadjar
  5. Lando Norris
  6. Lewis Hamilton
  7. Pierre Gasly
  8. Max Verstappen
  9. Carlos Sainz
  10. Franco Colapinto
  11. Oliver Bearman
  12. Liam Lawson
  13. Alex Albon
  14. Esteban Ocon
  15. Arvid Lindblad
  16. Kimi Antonelli
  17. Gabriel Bortoleto
  18. Nico Hülkenberg
  19. Fernando Alonso
  20. Sergio Pérez
  21. Lance Stroll
  22. Valtteri Bottas
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