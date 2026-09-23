Ducati tilda de "mediocre" el resultado de Marc Márquez en Austria y hace autocrítica: "Nos costó mucho"

Alberto Cercós García 23 SEP 2026 - 18:38h.

Gigi Dall'Igna repasa lo sucedido en el Gran Premio de Austria con Marc Márquez y Pecco Bagnaia

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El Gran Premio de Austria dejó a Ducati ante una realidad difícil de digerir. El Red Bull Ring, históricamente uno de los grandes feudos de la marca de Borgo Panigale, terminó siendo un escenario de sufrimiento para las Desmosedici, hasta el punto de que ninguna logró subir al podio en la carrera larga. Marc Márquez fue el mejor representante de Ducati con un quinto puesto que, visto el desarrollo del domingo, tuvo incluso cierto valor. El propio Gigi Dall'Igna no escondió la decepción en un post publicado en LinkedIn: “En un circuito en el que todo el mundo esperaba que fuéramos los protagonistas, sin duda nos costó mucho, y eso quedó claro para todos”. Ducati había ganado nueve de las últimas diez carreras disputadas en Austria antes de este fin de semana.

El sábado ya aparecieron las primeras señales de alarma. Márquez consiguió terminar segundo en la 'sprint', pero lo hizo después de que Pedro Acosta, que dominaba con claridad y tenía la victoria prácticamente encarrilada, se fuera al suelo a tres vueltas del final. Jorge Martín aprovechó el error para ganar, mientras Marc se conformaba con un resultado que ocultaba parcialmente la falta de ritmo de Ducati frente a Aprilia y KTM. “Tras las sesiones del sábado por la mañana, sinceramente, creíamos que podríamos haber conseguido más. Sin embargo, a partir de la carrera Sprint, aunque conseguimos asegurar el segundo puesto, quedó claro que sería una tarea difícil”, explicó Dall'Igna.

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En Ducati, molestos con los resultados

El domingo, además, apareció un problema mucho más serio. Márquez sufrió un comportamiento irregular en el freno delantero, con una leva cuyo tacto cambiaba prácticamente en cada frenada. En la curva 1 llegó a encontrarse sin respuesta suficiente, se fue largo y cayó hasta la séptima posición. El problema fue intermitente y el propio Marc llegó a plantearse abandonar, aunque posteriormente los frenos recuperaron su funcionamiento y pudo remontar hasta la quinta plaza.

“Fue una verdadera lástima, ya que su ritmo estaba a la altura de los mejores”, señaló Dall'Igna antes de calificar el rendimiento global de Ducati como “mediocre”. Una autocrítica contundente para una fábrica que, en uno de sus circuitos talismán, se marchó sin podio y con muchas preguntas por responder.