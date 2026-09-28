Fran Fuentes Sevilla, 28 SEP 2026 - 17:38h.

El centrocampista croata no se moja sobre si era mejor el combinado del 2010 o la actual

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Mateo Kovacic ha comparecido en la previa del partido de la selección de Croacia frente a España, correspondiente a la fase de clasificación del Grupo C de la UEFA Nations League. Un encuentro en el que los de Luis De la Fuente brindarán por primera vez la Copa del Mundo en un estadio. Será en el Ramón Sánchez-Pizjuán de Sevilla, donde se espera que el estadio esté a rebosar. Sea como fuere, el centrocampista del Manchester City, que no ha respondido preguntas sobre la culpabilidad de los 114 cargos del club por dopaje financiero y otras causas. ha respondido a una cuestión sobre el combinado español. Y es que tiene muy claro si este elenco de jugadores es superior a aquel que ganó Eurocopa, Mundial y Eurocopa, con Iker Casillas, Xavi Hernández y compañía.

"Es difícil comparar a España en 2010 con el equipo actual. Tenían a jugadores como Xavi, David Silva, Fàbregas... Ambos son equipos fenomenales, de clase mundial. Disfruto de su fútbol, pero mañana estaremos enfocados principalmente en nosotros mismos e intentaremos jugar nuestro propio juego", comenta.

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Más allá de eso, el jugador croata tiene claro que España es el rival a batir, aunque en un partido puede pasar: "Lo veremos. Tenemos un partido difícil por delante contra el mejor equipo del mundo, al que le gusta tener el balón y atacar. A nosotros también nos gusta tener el balón y competir. Ya hemos jugado contra ellos y hemos tenido actuaciones tanto buenas como malas. Daremos todo para rendir bien", explica.

En este sentido, Mateo Kovacic tiene claro que, aunque llegan tras 39 partidos invicto, eso no significa nada: "Su racha invicta puede terminar. Vamos a por la victoria, a competir con ellos. Por supuesto, no nos precipitaremos en las cosas. Intentaremos jugar nuestro juego. Sabemos que son buenos, pero nosotros también lo somos y tenemos mucha confianza en nosotros mismos", comenta.

Unas sensaciones que comparte Slaven Bilic, seleccionador croata: "Ya se ha demostrado que si juegas al más alto nivel, tanto individual como colectivamente, puedes competir contra España. Hay cosas que se pueden explotar contra los españoles. Lo cierto es que para igualarlos, tenemos que jugar a un nivel altísimo, altísimo. No necesitamos un milagro, sino creencia y calidad"