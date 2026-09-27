Luis de la Fuente ya tiene sustituto para la baja de Eric García en la Selección Española

Alberto Cercós García 27 SEP 2026 - 19:17h.

La victoria de España ante Inglaterra dejó un efecto colateral, ya resuelto por Luis de la Fuente

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Luis de la Fuente ya tiene solución para el contratiempo de última hora que sufrió la Selección Española en Wembley. Eric García, que estaba llamado a ser titular ante Inglaterra en el estreno de la Nations League, sintió molestias en la rodilla izquierda durante el calentamiento y finalmente tuvo que quedarse fuera del once. El seleccionador no quiso correr riesgos y apostó por Marc Pubill para ocupar el lateral derecho. Tras el encuentro, el defensa del Barcelona fue sometido a pruebas médicas que confirmaron esas molestias y la RFEF ha decidido desconvocarle ante la cercanía de los siguientes compromisos internacionales. El objetivo es evitar que la dolencia vaya a más y preservar al futbolista.

La baja de Eric llega después de un estreno de máxima exigencia para España. La campeona del mundo volvió a escena tras conquistar la segunda estrella y lo hizo con una remontada de las que dejan huella: 2-3 ante Inglaterra en Wembley. Lamine Yamal adelantó a los de De la Fuente, pero Gordon y Kane dieron la vuelta al marcador antes del descanso. La Roja reaccionó en la segunda parte y los goles de Álex Baena y Mikel Oyarzabal terminaron certificando una victoria que coloca a España con tres puntos en el Grupo A3 de la Nations League.

Robin Le Normand, el elegido por Luis de la Fuente

Para cubrir la ausencia de Eric, Robin Le Normand es el elegido por Luis de la Fuente. El central del Atlético de Madrid, que no había entrado inicialmente en la convocatoria, se incorporará a la concentración para afrontar los próximos partidos. Y precisamente no hay tiempo para lamentaciones: España recibe este martes 29 de septiembre a Croacia en el Ramón Sánchez-Pizjuán, antes de medirse a República Checa el 3 de octubre en Oviedo y volver a enfrentarse a Croacia el 6 de octubre en Split.

"El jugador del Club Atlético de Madrid, Robin Le Normand, sustituye a Eric Garcia en la concentración de la Selección española, que está disputando la fase de grupos de la UEFA Nations League. El central del FC Barcelona notó unas molestias en su rodilla izquierda y tras las prueba realizadas se ha decidido desconvocarlo ante la cercanía de los próximos compromisos internacionales, evitando de esta manera cualquier riesgo y preservando la salud del jugador", dicta el comunicado de la Selección.