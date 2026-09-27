Alberto Cercós García 27 SEP 2026 - 18:21h.

Un ex del United habla alto de lo sucedido con el Manchester City

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El caso del Manchester City sigue dejando pólvora después del veredicto que ha sacudido la Premier League. Y si hay alguien en Inglaterra que no necesita dos invitaciones para entrar al barro, ese es Roy Keane. El excentrocampista del Manchester United ha respondido con contundencia a las palabras de Rodri, que defendió públicamente a su antiguo club y aseguró confiar en su inocencia. El internacional español recordó que durante su etapa en el Etihad desde el club siempre transmitieron tranquilidad y confianza en que todo acabaría resolviéndose favorablemente. “Vivimos un proceso idéntico en 2020. Desde el club siempre transmitieron la tranquilidad de que íbamos a salir impunes porque no habían hecho nada. Nosotros confiamos en el club”, explicó Rodri antes del Inglaterra-España.

Keane responde a Rodri sobre el City

Keane, sin embargo, no compra el argumento. El irlandés fue preguntado por las declaraciones del centrocampista español en televisión y puso el ventilador a funcionar. “Ya era hora. Obviamente, esto lleva ocurriendo mucho tiempo. No estoy de acuerdo con el mensaje de Rodri. Fue una decisión del club: eligieron hacer trampas”, sentenció. Sus palabras llegan después de que el Manchester City haya sido declarado culpable de 114 de los 115 cargos relacionados con las normas financieras de la Premier League. El caso afecta a hechos comprendidos entre 2009 y 2018 y contempla diferentes infracciones relacionadas con información financiera, pagos a jugadores y entrenadores, normativa UEFA y las reglas de rentabilidad y sostenibilidad. El castigo definitivo todavía debe concretarse y el club mantiene su postura de defensa y la posibilidad de recurrir.

El exjugador del United tampoco quiso quedarse a medias cuando le preguntaron por las consecuencias deportivas de todo este asunto. “Hayan ganado lo que hayan ganado en los últimos años, merecen ser castigados. Dónde empezamos y dónde terminamos con eso es complicado, pero estaban haciendo trampas. Han sido declarados culpables de ello y ahora tienen que asumir las consecuencias”, afirmó. Una opinión que también comparte Ian Wright, quien puso el foco en los equipos que compitieron durante años contra el City y reclamó consecuencias por el impacto que, según su interpretación, tuvieron esas infracciones en la lucha por los títulos. Así, mientras Rodri mantiene su confianza en el club que defendió hasta este verano, Keane se coloca en la otra esquina del ring. Dos lecturas completamente enfrentadas de un caso que todavía tiene capítulos por escribir.