Javier Aguirre: "Al Valencia CF jamás se le puede decir que no y sí, lo mejor está por venir"
Javier Aguirre, presentado como entrenador del Valencia CF
Hay veces que un equipo necesita marcar para empezar a creer
ValenciaJavier Aguirre ya ha tomado el mando del Valencia CF. El técnico mexicano afronta su regreso a LaLiga con la misión de cambiar la dinámica de un equipo que llega al parón en una situación delicada y que ha vivido una semana especialmente convulsa. Tras la salida de Carlos Corberán y la llegada del nuevo director deportivo, Braulio Vázquez, el club pone ahora su proyecto deportivo en manos de un entrenador con una amplia experiencia en los banquillos. Aguirre ha sido presentado oficialmente este lunes y compareció ante los medios para explicar sus primeras impresiones, su hoja de ruta y el reto que tiene por delante en Mestalla, que es arduo.
Esta fue su rueda de prensa:
¿Por qué eliges llegar al Valencia en un momento tan complicado, con el equipo en descenso y una afición crispada?
Nunca le puedo decir que no al Valencia. Nunca, nunca, nunca. Es un histórico de LaLiga, del fútbol mundial y tiene una afición brutal. Yo he venido aquí como rival y te acojonas, como dicen ustedes. La verdad es que quiero eso: que Mestalla vuelva a ser imponente para el rival. Quiero que el equipo vuelva a los planos que merece, a los que ha estado a lo largo de su historia.
Y, como bien dice Braulio, no hablamos nada. Me dijo: "Valencia, vámonos". Yo ya había dejado pasar algunas oportunidades de trabajo. Estaba muy a gusto, disfrutando con mi mujer y mis nietos, pero le dije a Silvia: "Lo siento, tengo que ir para allá". Y ella, feliz, porque le gusta el fútbol más que a mí.
Venimos felices. Mestalla es una plaza complicada para el rival y muy buena para el local, y eso es lo que quiero.
"Yo he venido aquí como rival y te acojonas"
¿Crees que este Valencia puede entrar en Europa?
Soy un hombre de ir paso a paso. No me gusta imaginarme cosas y soy muy malo para hacerlo. Ahora estoy centrado en el Racing de Santander.
He tenido contratos firmados que no se han cumplido y también he estado sin contrato y las cosas han salido de puta madre. El papel que diga una cosa u otra, para mí, tiene una importancia relativa. Si estamos cómodos, todos seguiremos; si estamos incómodos, no seguiremos.
¿Vas a dar continuidad a la apuesta por la cantera que hizo Óscar Sánchez?
Condiciones tengo pocas o ninguna. Personalmente felicité a Óscar porque fue atrevido con su equipo, le dio orden y apostó por jóvenes.
Aquí tenemos jugadores como Mayol, Otorbi o Córdoba, que han tenido minutos. Son futbolistas con los que estoy entrenando y habrá que tomar decisiones.
Yo no me fijo en la edad ni en si tienen experiencia. Si el mejor vale la pena, va para adelante. No tengo ningún problema con eso. Te lo va pidiendo el propio equipo.
Cuando estuve en el Espanyol, por ejemplo, estaba plagado de jovencitos y el equipo estaba en una situación extrema. Recurrí a cuatro o cinco veteranos que estaban aparcados y conseguimos sacar al equipo adelante. Hay momentos en los que pesa la experiencia, pero ahora quedan 31 partidos y jugará el que mejor esté.
¿Qué mensaje mandas a una afición cansada y descontenta con la situación del club?
La gente estará cansada de mensajes. Ningún mensaje. Vamos a jugar contra el Racing de Santander e intentaremos ganar el partido. Ese es el mejor mensaje que puede recibir la gente: una victoria de su equipo.
Intentaré darles esa victoria lo antes posible. Lo demás son palabras. Podría quedar muy bien hablando, pero no es mi intención.
¿Cómo piensas recuperar la conexión con Mestalla y qué tipo de entrenador eres, defensivo u ofensivo?
Sé perfectamente lo que sucede con la propiedad y con el entorno. Una vez que estás dentro empiezas a darte cuenta de ciertas cosas que desde fuera no conoces.
El plan inmediato es ganar. Que el equipo tenga una forma, una identidad y que mejore en resultados. Conforme eso ocurra, la gente se irá acercando y aplaudiendo en lugar de chillar. Es ley del fútbol.
Sobre si soy defensivo u ofensivo, es muy difícil hablar de uno mismo. Creo que los entrenadores nos movemos en función de lo que tenemos y de lo que requiere el equipo en cada momento.
Hay veces que hay que defender y, si hay que meter cinco o cuatro atrás para conservar un marcador, se hace. Y habrá partidos en los que tengamos que ir con mucha gente hacia adelante, arriesgando y dejando espacios. Eso te lo pide el equipo, el resultado, el rival, la clasificación y las circunstancias.
¿Qué cualidades le ves a este Valencia y qué aspectos crees que puedes mejorar?
Tiene mucho talento, mucho talento individual, y una gran cantera. Para mí es la mayor virtud que tiene ahora mismo. Hay canteranos muy identificados con la institución y de mucha calidad.
Creo que lo primero que hay que hacer es convencerlos de que son importantes, de que están en una institución muy importante y de que tienen que jugar como tal. Con la historia de este club no puedes escatimar esfuerzos ni permitirte perder partidos que no debes perder.
Estoy muy confiado en el talento individual que tengo aquí y en la cantera. Me gusta mucho el canterano.
Estos días, debido a las lesiones y a los internacionales, hemos subido a seis o siete chicos que podrían jugar perfectamente en Primera. Algunos ni me sé todavía cómo se llaman, pero hay mucha capacidad y calidad.
Lo que pienso es que hay que convencerles de que se crean lo que yo ya creo de ellos. Me da la sensación de que les falta un pelín de confianza.
¿Qué mensaje estás trasladando a los jugadores para levantarles anímicamente?
El mensaje es sencillo: no les mientas nunca. Diles la verdad, sea por lo que sea, y díselo a la cara. El jugador te lo agradece.
Estoy intentando acercarme a ellos a nivel individual. Me interesa saber sus orígenes, qué están pensando, qué les pasa por la cabeza, por qué llegaron a jugar aquí y qué significa para ellos estar en este club.
No he podido hablar con todos, pero sí con seis, siete u ocho. Estoy tomando mis anotaciones y ganándome su confianza.
De momento tengo el beneficio de la duda. Pero una vez que te acercas, les das una palmada y te abres con ellos, cambia todo. Estoy hablando con personas, no solo con futbolistas.
"El mensaje es sencillo: no les mientas nunca a los jugadores. Diles la verdad, sea por lo que sea, y díselo a la cara. El jugador te lo agradece".
¿Qué hay detrás de ese jugador que está cabizbajo o lesionado? Seguramente hay algo que puedes ayudarle a limpiar. Eso genera confianza de ida y vuelta y compromiso.
Si ellos están comprometidos con el entrenador, el entrenador con ellos y todos con la institución, creo que será más fácil.
¿Te consideras un entrenador justo y motivador, especialmente con los jugadores que no tienen minutos?
Sí. Cada uno habla como le va en la feria, pero me preocupa mucho la gente que no juega con frecuencia. Puedes venirte abajo y necesitamos a todos.
Tuve una experiencia en el Mallorca con un jugador que apenas jugaba y terminó salvándonos la temporada con una actuación decisiva en Sevilla. Yo estaba con él, animándolo: "Venga, ya jugarás, te tocará". Quizá pensábamos que no le iba a tocar, pero le tocó.
Intento ser justo. A veces no lo logro, pero nunca con la intención de fastidiar a nadie. Solo juegan once, tienes cinco cambios y hay 26 jugadores. Un chico puede estar tres partidos sin ser convocado y empieza a desesperarse, a dejar de creer en ti y hasta a no mirarte a los ojos.
Soy muy escrupuloso con eso. Intento ser justo y, cuando no lo consigo, voy inmediatamente y le digo que no es con intención de lastimarlo. Le digo: "Te necesito". Puede ser un minuto, 90, el banquillo o la grada animando, porque solamente así vamos a sacar esto adelante.
¿Ves cada vez más complicada la pelea por la permanencia en LaLiga?
Sí. Con tantos años aquí he aprendido que es una carrera muy larga, pero las cosas vuelan.
Cualquier equipo te puede ganar. El ejemplo más reciente es lo que vimos el año pasado: en tres puntos puedes tener diez equipos y dos victorias te catapultan, mientras que dos derrotas te ponen en problemas.
Las distancias se han acortado, afortunadamente diría yo. Cada partido hay que jugarlo y para ganar tres puntos en LaLiga hay que sudar mucho, correr mucho y jugar muy bien. No puedes equivocarte porque te vacunan rápidamente.
¿Cómo has gestionado tu ego después de tantos años y tantos equipos en situaciones complicadas?
Cero. Si estás aquí con ego, el golpe es más fuerte.
Ego cero. Vengo de donde vengo, soy quien soy y aquí estoy. No tengo ningún problema por jugar y estar último o primero. Seré Javier de siempre, no te preocupes.
Siempre fui así como jugador, ayudante y entrenador. Nunca me creí más que nadie ni me comparé con nadie. Y, a juzgar por los años que llevo en esto, no me ha ido mal.
¿Puedes decir a los valencianistas que "lo mejor está por venir"?
No recuerdo haberte dicho eso, pero te concedo el beneficio de la duda. Además, ya me matan las grabaciones porque me lo van a sacar seguro.
Siempre existe la ilusión permanente de que lo que viene puede ser mejor que lo último que ocurrió. Y, por supuesto, para mí siempre es mejor estar trabajando que no hacerlo, sobre todo a mi edad.
Y hacerlo en una gran institución como esta es una fortuna. ¿Que lo mejor está por venir? Sí, vamos a suscribir esa frase. Luego me la enseñan porque no te creo.
¿Cómo encontraste a los capitanes y qué hablaste con ellos?
Lo que hablamos se queda entre nosotros. Pero sí es verdad que hablé con más gente dentro del vestuario, no solo con los capitanes. También con los lesionados.
Los lesionados te dan cierto apuro. Intentas levantarles el ánimo. Con los capitanes hay una retroalimentación muy útil. Han vivido más o menos años en Valencia y te dan su punto de vista sobre lo que han vivido.
Es un buen parámetro para saber dónde estamos y en qué momento se encuentra el equipo. Los líderes y referentes no te van a mentir ni a endulzar el oído. Para mí ha sido y seguirá siendo información muy útil, pero no te la voy a compartir.
"Es un histórico, con una afición brutal. Te acojonas cuando vienes a Mestalla. Queremos que el equipo vuelva donde debe estar"
¿Qué mensaje sueles dar cuando llegas a un vestuario en dificultades?
No es el mismo para todos. La primera observación es ver cómo te miran los jugadores, si te miran, si cuchichean o si están apagados. Eso me permite decidir qué mensaje puede ser útil en ese momento.
No lo traigo preparado. Tengo la fortuna de detectar, al verlos, qué puede permear mejor.
De momento creo que hacen falta pocas palabras. Lo mejor es dejarlos fluir, que saquen su luto interno, si lo hay, darles cariño individual y tirar para adelante.
Tenemos un compromiso fuerte el día 11. No creo que ahora necesiten mucha pizarra ni demasiada información que pueda saturarlos más. Ven todos los días la clasificación y eso te va minando el ánimo.
Por eso es bueno que respiren, que se reencuentren consigo mismos como personas y después, futbolísticamente, empezar a trabajar para presentar el mejor equipo posible en Santander.
¿Cómo quieres que la gente reconozca a tu equipo?
Yo no entiendo el fútbol sin entrega, sacrificio, voluntad y amor a la camiseta.
Un jugador que ves pasivo, que no corre o que no lucha, no sirve. El entrenador se enfada y lo cambia, pero además la afición y la prensa lo perciben. Nadie puede ser indiferente ante ganar o perder.
Mis equipos pueden ser lo que sean, pero se caracterizan por una enorme energía. Ganarle a un equipo mío tiene que costarte sangre, sudor y lágrimas.
Sobre todo en casa. Ese es un denominador común porque así entiendo yo el fútbol.
Yo fui futbolista y era bastante torpe, pero dejaba hasta la última gota de sudor en el terreno de juego. Que te reprochen lo técnico o lo táctico, pero la voluntad y el querer no son negociables.
¿Se puede corregir durante la temporada una posible falta de preparación física?
Eso es una opinión que en este momento no puedo compartir ni valorar. No puedo hablar de un compañero ni de un grupo que estuvo aquí antes. Somos todos colegas y cada uno tiene su método de trabajo.
Los siete partidos anteriores son el pasado. Yo no vengo a juzgarlo. Sé de dónde vienen y sé lo que han hecho, pero a partir de ahora empezamos de cero.
Tenemos dos o tres semanas de trabajo que nos vienen muy bien para afrontar el primer partido. A partir de ahí analizaré si lo que hacemos ha servido, si hay que puntualizar cosas o mejorar algún aspecto. Y seguramente lo haremos.
¿Vas a concentrar al equipo durante el parón?
No.
¿Qué significa para ti llevar la camiseta del Valencia y qué peso tiene esa responsabilidad?
Más que peso, es un orgullo. Es un orgullo estar en una gran entidad, una gran institución y un gran equipo, con una dimensión mundial.
Este equipo jugó contra México antes del Mundial en Puebla. No fue cualquier equipo: fue el Valencia.
Es una entidad que más que peso representa un orgullo. Cualquiera quisiera estar aquí. Un gran equipo, un gran plantel, un gran estadio, una gran afición y una gran historia.
Para mí no es un peso, sino un buen reto personal, y me siento preparado.
¿Te gustaría continuar más allá del año de contrato y qué quieres conseguir en Valencia?
No dije un año. El contrato puede ser uno, 14 o lo que sea. El club comunicó un año más otro opcional.
Lo que quiero es atacar pronto la tabla de clasificación y conseguir resultados. No puedo decir que la gente se vaya contenta de esta sala si no gano. Si ganas, esa es la historia.
Ahora estoy aquí porque tengo que hablar con ustedes y ya está. A partir de ahora, en el campo y a pelear todos los partidos.
¿Te ha sorprendido algún futbolista en estos primeros días?
¿Sorprendido o alguno que no conociera? A los del primer equipo sí los conocía.
Los chicos del filial que hemos incorporado tienen mucha capacidad y mucha calidad. No me sé ni los nombres todavía, pero sería muy injusto señalar a uno solo.
¿Qué te aportan las caras conocidas de Copete y Maffeo?
Efectivamente, los conozco. Estuve con ellos un par de años.
Lamentablemente, Copete está lesionado y se encuentra en una fase importante de recuperación. Lo abracé, le deseé suerte y estaré muy pendiente de su evolución. Es un chico al que aprecio mucho.
Pablo está muy tranquilo, muy maduro. Lo veo bien, centrado en su trabajo, fino y contento. Es importante porque es un muchacho que se mueve mucho por impulsos emocionales.
Pero que vayan a jugar porque son amigos o porque hemos estado juntos mucho tiempo, olvídalo. Eso lo saben ellos.
Silvia y su mensaje para Gordon
¿Cómo recibió Silvia tu decisión de venir al Valencia?
A Silvia le gusta el fútbol más que a mí. Nos pilló de viaje y me dijo: "Vámonos, vámonos".
Ella está muy contenta porque sabe lo que me gusta trabajar en LaLiga. Trabajar en general me ha seguido a todas partes. He vivido en 15 ciudades de siete países y ella ha estado conmigo desde el día uno.
Ahora no está porque coincidió con su cumpleaños y tenía un viaje con las nietas, pero ya vendrá. Estará aquí empujando fuerte.
¿Qué le dirás a Anthony Gordon cuando vuelvas a encontrarte con él?
Fue una tontería, una ocurrencia en plena vorágine del Mundial. Son cosas que pasan y ya está. No le doy más vueltas.
Lo saludé con mucho cariño. Hay una foto muy bonita y hasta le pedí que me la firmara para mis hijos. Es una foto muy bonita.
¿Crees que a los jugadores les pesa la camiseta del Valencia en este contexto?
Es una buena pregunta. No lo sé porque apenas estoy con ellos. He tenido tres charlas y no con todos.
Sí creo que debe existir una responsabilidad del jugador. No puede ser un futbolista al que le dé igual ganar o perder.
Son seres humanos y no es agradable recibir insultos o desaprobación, pero la gente no es tonta. Si está enfadada es porque quiere ver a su equipo ganar como antaño.
Intentaré canalizar ese peso de la camiseta y revertir la situación para que sea un orgullo jugar ante tanta gente, vestir esta camiseta y conseguir que al rival le cueste mucho llevarse algo de aquí.
Eso tiene que ser natural. Ganar o competir en Mestalla siempre ha sido muy complicado.
"Con palabras no voy a lograr nada. Lo que voy a hacer con hechos es animar a la gente a que vuelva a involucrarse con su equipo"
¿En qué aguas navega ahora mismo el Valencia y ves tierra firme en el horizonte?
No es fácil. Son días complicados y el ánimo de todo el mundo, incluida la afición, la prensa, los jugadores, el vestuario, la directiva y los dueños, no es el mejor. Eso está claro.
Con palabras no voy a lograr nada. Lo que voy a hacer con hechos es animar a la gente a que vuelva a involucrarse con su equipo, que haya una buena comunión y que todo empiece a rodar conforme a la historia de este club.
Me preguntabas metafóricamente cómo está la tormenta. Yo digo que faltan 93 puntos y estamos a cuatro, cinco, seis o siete de un bloque medio-alto.
Por lo tanto, no es algo que me preocupe en exceso. No siento que no haya mañana ni que, si no ganamos contra el último o contra los tres últimos, se haya acabado todo.
¿Tierra firme? Sí, veo tierra firme.
¿Cuál es el objetivo del Valencia esta temporada?
Ahora mismo sería fácil decirte cuál es mi objetivo, pero mi objetivo es el Racing de Santander.
No puedo vender lo que no tengo. En este momento tenemos un plantel que estoy intentando diagnosticar para saber en qué momento se encuentra. A partir de ahí iremos caminando.
Dentro de dos o tres semanas estaré más capacitado para contestarte esa pregunta. Después vendrán Santander, Bilbao y los siguientes partidos.
¿Crees que Mestalla y tu carácter pueden encajar en una plaza tan volcánica?
Me gustaría sentir ese volcán otra vez, pero ahora a favor mío. Ojalá sea capaz de entregar buenos resultados y que la gente empiece a creer en nosotros, en los nuevos, y en su equipo.
Vas al estadio con mucha ilusión y con esa ilusión tienes que volver a casa. Ese es un poco el compromiso que tengo.
¿Has hablado ya con Kiat Lim o Peter Lim desde tu llegada?
Hace cinco minutos hablé con Kiat. Mi inglés es muy corto, pero nos hemos entendido.