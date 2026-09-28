David Torres 28 SEP 2026 - 14:18h.

La prioridad sigue siendo un central de jerarquías, pero Aguirre debe dar su opinión

Javier Aguirre cambia todo el plan del Valencia y toma una decisión en el mercado libre

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ValenciaLa llegada de Javier Aguirre al Valencia CF abre también un nuevo escenario en el mercado de fichajes. El técnico mexicano aterriza con la necesidad de conocer a fondo una plantilla castigada por las lesiones, mientras Braulio Vázquez ya trabaja para corregir las carencias que dejó el anterior proyecto. Entre ellas aparece especialmente la posición de central, aunque la situación puede cambiar en las próximas semanas. El nuevo entrenador ya ha cambiado el plan del Valencia para el mercado.

Y en ese escenario volvieron a preguntarle por Erick Lira, un futbolista al que Aguirre conoce bien y con el que mantiene una relación de amistad. El mexicano ya fue relacionado con el Valencia en anteriores mercados y ahora su nombre vuelve a cobrar protagonismo con la llegada del técnico. Aguirre, que llegó al club de la mano de Braulio Vázquez, pone calma y asegura que todavía necesita tiempo para determinar qué refuerzos necesita realmente el equipo.

Javier Aguirre habla de Erik Lira y se emplaza con Braulio para hablar de fichajes

Así respondió a las preguntas sobre el mercado:

¿Qué significa para ti la ilusión que ha generado tu llegada y qué piensas de la posibilidad de fichar a un jugador como Erick Lira?

Me da mucho gusto la alegría con la que me han recibido. Me han visto por la calle, en el hotel, y la gente me da la bienvenida. Notas que, de momento, hay una atmósfera positiva. No llegas con el pie izquierdo, digamos. Eso me alegra mucho, pero esto es cuestión de resultados. No es de caer bien, mal o regular, sino de resultados. Esperemos darlos lo antes posible.

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En cuanto al mercado, apenas estoy conociendo a los jugadores y viendo la situación del equipo. Hay seis o siete lesionados y esa va a ser mi primera ocupación. Quiero ayudarles, sobre todo mentalmente. Físicamente no soy doctor; ahí están los especialistas y ellos marcarán los tiempos.

Cuando ves a un jugador lesionado es el peor escenario. En dos o tres días he encontrado cuatro, seis o siete jugadores con una cara que te dice: "Caramba, este muchacho necesita un poco de calor". De momento no me atrevería a decir nada más porque todavía no tengo bien diagnosticado el escenario.

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Yo soy empleado del club y no manejo dinero ni presupuestos. Me sentaré con Braulio cuando los dos llevemos un tiempo prudente conociendo la situación y veremos qué necesitamos.

Erick es amigo y es un jugador sensacional, como muchos futbolistas mexicanos que pueden jugar perfectamente en Europa. Pero ahora mismo no te puedo contestar concretamente si tiene sitio en el Valencia.

¿Has detectado alguna carencia en la plantilla más allá de la posición de central?

Todavía no hemos hablado con Braulio de necesidades. Él está haciendo su trabajo y tiene una trayectoria muy buena. Va por delante de nosotros.

Sé que hay tres centrales lesionados, pero hasta ahí. No me compete hablar ahora de posibles fichajes. Evidentemente, algún día tendremos que sentarnos y cruzar impresiones sobre lo que necesita el equipo.

Siempre he trabajado con lo que me han dado. No soy un entrenador que diga: "Si no vienen Pedro, Juan y Luis, me voy". Creo que todos merecen una oportunidad.

Espero recuperar pronto a los jugadores lesionados y mañana podré contestarte mejor.