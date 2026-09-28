David Torres 28 SEP 2026 - 13:47h.

"Sabe que estaré para su servicio. Estamos en muy buenas manos en la Selección Mexicana"

Indiferencia y distancia de Rafa Márquez hacia Javier Aguirre y Pol Lorente: "Lo único que te puedo decir..."

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ValenciaJavier Aguirre ya tiene un mensaje de bienvenida muy especial antes de afrontar su nueva aventura en el Valencia CF. Andrés Guardado, uno de los futbolistas que mejor conoce al técnico mexicano, ha querido mandarle un saludo desde la distancia para desearle suerte en Mestalla, después de una llegada en la que el acuerdo con Javier Aguirre se cerró con la incorporación de su hombre de confianza, Pol Lorente.

Precisamente la salida de Lorente de la selección mexicana fue uno de los asuntos que generó cierta polémica en México. El preparador físico decidió abandonar el combinado nacional para seguir los pasos de Aguirre y convertirse en una pieza más de su cuerpo técnico en el Valencia, una operación que provocó posteriormente el disgusto de Rafa Márquez, sucesor del 'Vasco' al frente de México.

Quita hierro a las palabras de Márquez

El propio Aguirre ha querido además quitar hierro a la relación con Márquez y a cualquier posible conflicto tras su salida: "Somos buenos amigos, nos conocemos hace años", aseguró durante su presentación. Ahora es Guardado, también muy vinculado a la selección mexicana y al fútbol español, quien toma la palabra para recibir al nuevo entrenador valencianista. "Cuando surgió la noticia de venir para acá nos intercambiamos un par de mensajes (con Rafa Márquez) siempre con el cariño que nos tenemos desde hace más de 25 años y con mucho respeto. Rafa sabe que estaré a su servicio para lo que necesite. Entiendo que esta es la prioridad, por supuesto, pero siempre habrá una llamada, una opinión o una conversación cuando haga falta. Creo que estamos en muy buenas manos en la selección mexicana y seguro que le irá muy bien. Le deseo lo mejor a Rafa y a México"

Diferencias y similitudes con entrenar en México: "Pasión total"

¿Qué supone para ti dirigir al Valencia en comparación con haber entrenado a México en un Mundial?, le preguntaron a Aguirre que no quiso entrar en comparaciones. "Son contextos muy distintos. Primero porque una cosa es la selección del país donde nací y otra un equipo histórico que está en un momento que no está acorde con su historia. Todas mis experiencias tienen un hilo conductor, que es el fútbol. A partir de ahí, son historias diferentes", dijo Aguirre.

"Cuando me ha tocado trabajar con México, en otros países o aquí, me he entregado con una pasión total. No me guardo nada ni miro hacia atrás. Ahora mismo mi energía total está aquí. Lo otro queda en el pasado. En todos mis proyectos y trabajos no me he guardado nada, hayan salido bien o no", zanjó

El mensaje de Guardado: "Tienes el culo pelado"

En clave mexicana, Aguirre recibió la bienvenida de un Andrés Guardado, que le lanzó un mensaje cargado de cariño hacia Aguirre y también hacia Braulio Vázquez, al que considera un amigo y cuya vuelta al Valencia también ha seguido de cerca.

"Javier, Vasco, bueno, simplemente mandarte un saludo muy grande desde acá, desde tu casa también, desde la selección. Acá nos dejaste encargado el changarro y, bueno, simplemente mandarte un fuerte abrazo.

Creo que valencianos y valencianistas van a estar muy contentos con tu trabajo. Tienes, como dicen allá, el culo pelado de este tipo de situaciones. Creo que no pudieron escoger mejor entrenador para la situación en la que están.

Seguramente vas a tener mucho éxito. Tienes ya muchísima experiencia, sabes lo que tienes que hacer y, sobre todo, se van a identificar mucho con tu manera de trabajar, seguramente.

Mandarte un fuerte abrazo, desearte todo lo mejor. También aprovecho para mandar un fuerte abrazo a Braulio, que también es amigo mío y le tengo mucho cariño. Sé también de la capacidad que tiene. Ya no solo lo ha demostrado en su etapa anterior en Valencia, sino también todos los años que ha tenido en Osasuna.

Desearles todo el éxito del mundo. Saben el lugar en el que están y seguramente sacarán adelante este proyecto. Un abrazo grande a ambos. Valencia".