David Torres 28 SEP 2026 - 13:21h.

"A los siete u ocho minutos, casi ya me estaba cortando, como diciendo: 'Voy'"

La experiencia de Braulio en Osasuna que le desaconseja ir al mercado de fichajes libres: "Me da miedo"

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ValenciaBraulio Vázquez, director deportivo del Valencia CF, analizó todas las claves de esta nueva etapa al frente de la planificación deportiva del club en la presentación de Javier Aguirre. Antes de que hablara, el director deportivo describió al nuevo técnico.

Si en los días previos, Braulio explicó que "Javier Aguirre tiene mucha experiencia, creo que es un gran gestor de grupos y los contextos importantes como el nuestro no le asustan. Vamos a intentar ayudarle en lo posible. Primero tiene que conocer a los jugadores, porque una cosa es verlos por la televisión y otra tenerlos día a día entrenando y compitiendo", en su presentación ha desvelado una anécdota de cuándo se fichó.

La anécdota de Braulio en el fichaje de Javier Aguirre

Así presentó Braulio a Aguirre. "Estoy un poco celoso porque conmigo no había tanta gente. Creo que tienes más llegada que yo, tienes más público. Más allá de toda la experiencia que tienen Javier y su cuerpo técnico, tampoco me puedo olvidar de Toni Amor y de Paul Lorente, que son muy importantes para él", dice Braulio.

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"Nosotros, más allá de su experiencia, que no la voy a describir yo porque ya la conocéis, lo que más me gustó cuando empezamos a hablar fue que, a los siete u ocho minutos, casi ya me estaba cortando, como diciendo: 'Voy'. Estuvimos hablando del equipo un buen rato, pero, sobre todo, de las ganas que mostró de venir", aseguró

"A nivel económico no hablamos nada, os lo puedo garantizar. Y a nivel deportivo, solo faltaba cuando cogía el avión"

"A nivel económico no hablamos nada, os lo puedo garantizar. Y a nivel deportivo, solo faltaba cuando cogía el avión, transmitiendo esa energía y, sobre todo, esas ganas de venir, pensé que su capacidad, obviamente, ya está demostrada con su experiencia. Pero, al final, como bien dice él, la institución a la que viene al Valencia, fue importante", continuó el gallego.

"Quiero agradecerle tanto a él como a su cuerpo técnico que hayan apostado por venir a nuestra casa en un momento de dificultad, como es este. Y nada, os dejo con él, que al final es el verdadero protagonista", zanjó Braulio.

Aguirre responde: "Braulio mintió"

"Braulio mintió, las conversaciones no duraron cinco minutos, fueron dos", explicó Aguirre. “Braulio me dijo: ¿Quieres venir al Valencia? Y yo le dije: si. No hablamos de proyecto ni de nada más”.

Poco adelante insistió: "¿Quieres venir a Valencia?". Le contesté: "Sí, seguro". Fueron cinco minutos. Bueno, en realidad fueron como dos. No hablamos de proyectos, de historias ni de fútbol. Nada. Simplemente me preguntó si quería venir y yo le dije que sí. Cuando tú quieres y ellos te quieren, creo que lo demás es lo de menos. La voluntad de ambas partes por juntarse supera cualquier letra pequeña", comentó con orgullo.