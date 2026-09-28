David Torres 28 SEP 2026 - 07:17h.

Se centra en la búsqueda de un central, pero pone condiciones

El primer fichaje que han acordado Javier Aguirre y Braulio Vázquez y las opciones en el mercado libre

Compartir







ValenciaEl Valencia CF mantiene una ficha libre y la posibilidad de acudir al mercado de agentes libres, pero la llegada de Javier Aguirre ha cambiado el escenario. El técnico mexicano, con quien Braulio Vázquez ya ha hablado sobre las necesidades de la plantilla, no termina de ver claro incorporar a un futbolista que lleve meses sin competir. Una postura que coincide con las dudas que ya tenía el director deportivo después de un verano en el que quedó obligado a enmendar la planificación de Gourlay. Braulio ya tenía pocas dudas sobre la conveniencia de acudir al mercado de fichajes libres, aunque no cerraba completamente la puerta. La llegada de Aguirre, sin embargo, ha terminado de reforzar esa postura. El técnico ya ha cambiado el plan inicial del Valencia respecto a los agentes libres y prefiere centrarse en recuperar a los futbolistas que tiene disponibles.

Qué pasó con Adrián López, el jugador que dejó huella en Braulio

La experiencia que explica ese temor tiene nombre y apellido: Adrián López. El delantero llegó a Osasuna en 2019 como agente libre tras finalizar su contrato con el Oporto. Tenía 31 años y firmó inicialmente por una temporada, aunque posteriormente renovó otra. No obstante, acabó disputando 43 partidos con Osasuna entre sus dos campañas.

Braulio Vázquez recordó aquella experiencia en declaraciones a La Grada de Radio Esport: "Los jugadores libres ahora no me acaban de convencer porque es difícil estar tanto tiempo sin competir en grupo. Es complicado para cualquier futbolista. Me pasó con Adrián López en Osasuna, no es lo mismo. Me da un poco de miedo traer un futbolista bueno pero que no esté en forma".

PUEDE INTERESARTE Braulio Vázquez y Javier Aguirre cambian el escenario con la renovación de Gayà: habrá nueva oferta

"Hay que estudiar el mercado. Los jugadores libres llevan mucho sin competir. Ahora lo importante es que vuelvan Tárrega y Diakha. Solo tenemos una ficha libre y creo que nos puede dar más el incremento de rendimiento de los jugadores que tenemos para sacar puntos", explicaba Braulio Vázquez.

La prioridad está en recuperar efectivos

La receta de Aguirre a corto plazo pasa, por tanto, por recuperar jugadores antes que acudir obligatoriamente al mercado. "Hay que estudiar el mercado. Los jugadores libres llevan mucho sin competir. Ahora lo importante es que vuelvan Tárrega y Diakha. Solo tenemos una ficha libre y creo que nos puede dar más el incremento de rendimiento de los jugadores que tenemos para sacar puntos".

Con Tárrega y Diakhaby como refuerzos internos y una plantilla todavía condicionada por las lesiones, el Valencia estudiará las oportunidades que aparezcan, pero sin convertir la única ficha libre en una obligación.