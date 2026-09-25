Braulio Vázquez y Javier Aguirre cambian el escenario con la renovación de Gayà: habrá nueva oferta

David Torres 25 SEP 2026 - 11:45h.

Deja de hablar en él en pasado y habla ya en presente y futuro

Braulio Vázquez habla de la renovación de Gayà y de la de su hijo: "Por suerte no soy Simeone y no hago alineaciones"

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ValenciaLa llegada de Braulio Vázquez ha cambiado el escenario de la renovación de José Luis Gayà en el Valencia CF. La situación que llevaba semanas enquistada durante la etapa de Ron Gourlay entra ahora en una nueva fase: el director deportivo no se pone plazos, pero deja claro que el capitán es importante para el Valencia y que lo seguirá siendo. Un cambio de discurso que abre la puerta a una propuesta económica mejor.

La renovación de Gayà se había convertido en una de las carpetas calientes que heredaba Braulio a su llegada a Mestalla. El acuerdo estaba lejos después de una primera propuesta que el entorno del capitán consideraba muy baja. La negociación había quedado enquistada y ahora el cambio de director deportivo, que en su presentación ya habló de la situación y la de su hijo, modifica el escenario.

Braulio no pone fecha, pero sí deja clara su apuesta

Preguntado por la renovación, Braulio evitó hablar de plazos y explicó que primero existen "cosas urgentes y necesarias". Sin embargo, cuando habló de Gayà lo hizo en términos muy claros.

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"José es una leyenda de este club", señaló el director deportivo, que estaba en el Valencia cuando el lateral debutó en Llagostera. Y añadió: "José lleva muchísimo tiempo y espero que todavía nos dé, no es que nos haya dado, yo creo que José nos puede seguir dando todavía", explicaba en El Larguero, de la Cadena SER.

La frase marca una diferencia importante. Braulio no habla de Gayà como un jugador del pasado, sino como alguien que todavía puede aportar al Valencia. Y ese cambio de discurso puede ser el primer paso para reactivar una negociación que llevaba semanas parada.

Aguirre también le da galones

El nuevo entrenador, Javier Aguirre, también ha dado protagonismo al capitán. El técnico mexicano mantuvo una reunión con Gayà ya en su primer día al frente del equipo, una muestra de la importancia que concede a uno de los pesos pesados del vestuario.

Braulio lo considera una pieza importante para el futuro y Aguirre cuenta con él desde el primer momento. El capitán gana peso en el nuevo proyecto justo cuando el club debe decidir su futuro contractual.

Una oferta que tendrá que mejorar

El problema continúa siendo económico. La primera propuesta del Valencia estaba muy por debajo de las expectativas de Gayà, pese a que el futbolista ha mostrado disposición a adaptar sus condiciones a la realidad económica del club.

Braulio no ha anunciado una nueva oferta ni ha establecido cuándo llegará, pero todo apunta a que la propuesta tendrá que ser diferente si el Valencia quiere convencer al capitán. La renovación de Gayà es, junto a otras carpetas, una de las patatas calientes que ha heredado Braulio.

El cambio, por tanto, todavía no está en el contrato, sino en el escenario. Con Gourlay, la negociación estaba enquistada; con Braulio vuelve a estar abierta. Y Aguirre también ha dejado claro que cuenta con Gayà.

No hay plazo ni acuerdo, pero sí una nueva hoja de ruta. La siguiente oferta del Valencia debería mejorar la primera si el club quiere asegurar la continuidad de su capitán.