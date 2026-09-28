El primer guiño de Aguirre al vestuario del Valencia CF

David Torres 28 SEP 2026 - 09:19h.

Kempes: "Aguirre no tiene una varita mágica, pero es un buen sabedor de grupos"

El técnico será presentado oficialmente este lunes a las 13 horas en Mestalla

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ValenciaJavier Aguirre ya ha empezado a dejar su sello en el Valencia CF. El técnico mexicano llegó con fama de entrenador exigente y, de hecho, una de sus primeras decisiones fue recortar los días libres que tenía previstos la plantilla. El 'Vasco' cambió el plan de trabajo nada más aterrizar, pero también sabe cuándo levantar el pie del acelerador y este lunes, ha retrasado el entrenamiento para que los futbolistas puedan tener más tiempo para desconectar.

El técnico, que será presentado oficialmente este lunes a las 13 horas en Mestalla, después de haber recuperado el sábado para el trabajo, ha decidido mantener el domingo como día de descanso, tal y como estaba establecido inicialmente, y ha citado a sus futbolistas para este lunes a las 18:00 horas. Un pequeño gesto hacia un vestuario que necesita recuperar confianza y que afronta ahora un parón de Liga.

Dos semanas hasta el debut de Javier Aguirre

El Valencia dispone de más de dos semanas para preparar el próximo partido, frente al Racing de Santander. El técnico tendrá tiempo para trabajar la estructura del equipo, recuperar efectivos y empezar a introducir sus conceptos después de un inicio de temporada que ha dejado al conjunto valencianista en la zona baja.

Su llegada ya había provocado sorpresa entre los jugadores. El vestuario del Valencia alucina con algunas de las decisiones de Aguirre, especialmente por su manera de afrontar los primeros días de trabajo. Una metodología que encaja con la imagen de un entrenador que ha construido su carrera desde la exigencia y la gestión de grupos.

Braulio Vázquez también tiene claro qué necesita el equipo y ha señalado varias urgencias del Valencia que Aguirre deberá solucionar durante este parón. El técnico, además, llega con el aval de una trayectoria extensa y de experiencias como la de Mallorca, donde dejó una huella que todavía se recuerda.

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Aguirre ya ha demostrado que no viene con un guion cerrado. Ha cambiado el plan de trabajo, pero también ha mantenido un descanso que ya estaba previsto. El domingo será libre y el lunes tocará volver a Paterna, aunque la cita será a las seis de la tarde.

Es el primer guiño del 'Vasco' a su plantilla. Y probablemente no será el último.