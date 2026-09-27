Ryonsuke Sato desde Japón: “Hay algo del Valencia que me sorprendió desde el primer día”

David Torres 27 SEP 2026 - 13:21h.

Fijo con Corberán, desaparecido con Óscar Sánchez, le tocará remar con Javier Aguirre

Sato vuelve a Japón tras perderse el Mundial y el Valencia ya mira de reojo a enero

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ValenciaRyonsuke Sato regresó con la selección de Japón durante el parón internacional con el Valencia CF muy presente. El centrocampista japonés, una de las apuestas del conjunto de Mestalla esta temporada, ha despertado interés en su país después de asumir el reto de jugar en LALIGA. Su llegada se produjo en un contexto especialmente exigente, con un Valencia en crisis, pero Sato decidió dar el paso convencido de que era una oportunidad para demostrar su nivel, como ya dejó claro tras su llegada al Valencia CF.

Con Carlos Corberán tuvo muchas oportunidades, la interinidad de Óscar Sánchez le relegó al banquillo y apostó por gente de la casa y ahora, está a la espera de que Javier Aguirre lo vea para continuar su evolución como che. En su primer partido con la Selección Japonesa, el jovencísimo atacante fue descarte, pero eso no le priva de la sonrisa ni de las ganas de contar su experiencia al otro lado del mundo.

Lo que Ryonsuke Sato cuenta del Valencia CF en Japón

Y es que, su regreso a Japón también ha servido para conocer cómo se percibe desde allí su aventura valencianista. El futbolista sigue de cerca todo lo que ocurre en Mestalla y observa al Valencia CF de reojo mientras desarrolla su carrera en España, después de un inicio de temporada en el que ha ido ganando protagonismo. Una mirada desde Japón a un club y una afición que han dejado huella en el centrocampista, que ya explicó antes de viajar que seguía muy pendiente del Valencia.

¿Cómo describirías al Valencia CF después de estos primeros meses en el club?

"Es un club fantástico; aunque sin duda no era el desafío más sencillo de asumir, quise aceptarlo y demostrar mi valía allí".

¿Qué te atrajo del fútbol español y de LALIGA?

"No estaba obsesionado con jugar sólo en España, pero siempre me ha encantado el fútbol español y lo he seguido con frecuencia; me atraía mucho".

¿Cómo estás viviendo tu adaptación y tu rendimiento desde el inicio de la temporada?

"Llevo jugando desde el inicio de la temporada y siento que estoy en una buena racha: voy adaptándome y entendiendo mejor el juego, al tiempo que reconozco los aspectos en los que aún debo mejorar".

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¿Qué te dicen los aficionados del Valencia y cómo estás viviendo su pasión?

"La afición española —y la del Valencia en particular— es increíblemente apasionada y entusiasta. Me alegra recibir elogios de aficionados que entienden tan bien el fútbol, pero la temporada sigue en curso, así que quiero continuar entrenando duro para asegurarme de que sigan hablando bien de mí".

¿Has podido percibir esa pasión también fuera de Mestalla?

"Percibo esa pasión en todas partes: durante los partidos e incluso por la ciudad, antes o después de los encuentros".

¿Qué fue lo que más te sorprendió de tu experiencia contra el Barcelona?

"Lo que más me sorprendió fue la gran fortaleza del Barcelona. Su calidad es innegable; la técnica individual de cada jugador, sumada a la precisión del equipo como colectivo, era realmente increíble".