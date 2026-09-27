eldesmarque.com 27 SEP 2026 - 11:11h.

El club quiere ampliar su contrato y el de Gayà

"No voy a tratar la renovación de Jesús porque hay un conflicto de intereses"

Braulio hereda otras patatas calientes: el mercado libre, enero y las renovaciones de Gayà y su hijo

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ValènciaLa situación de Jesús Vázquez ha estado vinculada desde el principio a la llegada de su padre a la dirección deportiva. Braulio ya había explicado que tendría que afrontar las carpetas de Gayà y su hijo, aunque ahora ha querido separar completamente sus funciones profesionales de la situación contractual del lateral izquierdo. De hecho, el director deportivo ha vuelto a pronunciarse sobre ambas situaciones al hablar de la renovación de Gayà y el nuevo escenario que se abre con Javier Aguirre.

Jesús Vázquez tiene contrato con el Valencia CF hasta 2028, pero su futuro había generado dudas durante el pasado mercado de fichajes. El futbolista recibió interés de otros clubes y el propio Braulio ha confirmado ahora que existió una oferta concreta por el jugador. El Valencia, sin embargo, decidió rechazarla y trasladó su intención de que el canterano continuara en Mestalla.

Braulio, que ya había bromeado públicamente con la situación al hablar de la renovación de su hijo y la continuidad de Gayà, insiste ahora en que su condición de padre no supondrá ningún trato de favor para Jesús. Ni a la hora de jugar ni en el terreno contractual.

"No voy a tratar la renovación de Jesús porque hay un conflicto de intereses"

Braulio Vázquez no se inmiscuirá en la renovación de su hijo Jesús Vázquez. El director deportivo del Valencia CF ha dejado claro que existe un conflicto de intereses y que, por tanto, no será él quien gestione una de las renovaciones que tiene sobre la mesa el club. Una cuestión que ya estaba entre las patatas calientes que heredaba Braulio tras su llegada a Mestalla.

En declaraciones a La Grada de Radio Esport, Braulio Vázquez explicó con claridad cuál será su papel en la negociación: "Entiendo las posturas. El club quería renovar a Jesús en verano y tampoco le dejaron salir. Todo eso pasó sin mí. Lleva 18 años aquí y yo no he tenido nada que ver. Hay que actuar con naturalidad. Estoy encantado con los laterales izquierdos. No va a tener privilegios por ser mi hijo, ni tampoco se le pagaría menos. Yo no voy a tratar la renovación de Jesús porque hay un conflicto de intereses. Jesús es del Valencia CF a muerte. Tenía una oferta de un equipo de la liga y el Valencia CF se negó en rotundo y dijo que había que renovarlo hace tres semanas".

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"Estaba obsesionado"

En otro orden de cosas, el la Cadena COPE; Braulio recordó también el club que, además del Celta, quería a Jesús Vázquez. “Cuando yo estaba en Osasuna, voy a desvelar algo que a Jagoba (Arrasate) no le va a importar. Nosotros nos clasificamos para Europa y Jagoba estaba obsesionado en fichar a Jesús. Entonces, yo dije, si tanto lo quieres… Cogió el coche, vino a Valencia, vino a mi casa y estuvo intentando convencer a Jesús. Y cuando Jesús dijo que, a pesar de que esté mi padre, como me quieres tanto, voy, Osasuna hizo una oferta importante por él, pero no se dio porque el Valencia no le dejó salir, pero podíamos haber trabajado juntos entonces”, explicó Braulio.

Ahora en el Valencia CF hay que buscar un interlocutor válido para renovarlo porque eso no cambia. El club quiere ampliar su contrato y el de Gayà