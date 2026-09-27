El peor aniversario de Danjuma: la fecha que nunca quiso celebrar

El último gol de Danjuma fue ante el Oviedo, que ya no está en Primera, en una noche en la que, además, falló un penalti

La primera gran tarea de Javier Aguirre en el Valencia CF: lo dice la historia

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Arnaut Danjuma cumple un año sin marcar en LALIGA. El delantero del Valencia CF alcanza una fecha que difícilmente tendrá ganas de celebrar: este domingo, 27 de septiembre, se cumple exactamente un año desde su último gol en el campeonato. Fue ante el Oviedo, en Mestalla, y desde entonces el neerlandés no ha vuelto a encontrar la portería rival en Liga.

La cifra explica por sí sola uno de los principales problemas ofensivos que se encontrará Javier Aguirre en su llegada al banquillo valencianista. El mexicano ya sabe que una de sus primeras tareas será recuperar el gol, tal y como apuntaba la historia reciente de Mestalla: la primera gran tarea de Javier Aguirre en el Valencia CF.

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Danjuma marcó por última vez en Liga el 27 de septiembre de 2025, precisamente en Mestalla ante el Oviedo. Fue una noche aciaga ante un rival que ya no está en Primera, en la que, además, falló un penalti

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Desde aquella noche ha disputado 31 partidos ligueros sin volver a celebrar un tanto y acumula más de 1.800 minutos de sequía. Una situación especialmente llamativa porque su comienzo de la temporada pasada había sido completamente distinto: marcó tres goles en las seis primeras jornadas ante Getafe, Espanyol y Oviedo.

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Un año después, el problema sigue y es grave

La llegada del nuevo curso tampoco ha conseguido cambiar la tendencia. Danjuma ha tenido minutos con Carlos Corberán y Óscar Sánchez, y aunque ha mostrado más intensidad y capacidad para generar peligro, el gol continúa sin aparecer.

De hecho, ante el Alavés estuvo a punto de romper la racha, pero su tanto fue anulado por fuera de juego. El propio futbolista pidió paciencia después de aquella acción, consciente de que cada partido aumenta el peso de una estadística que ya resulta difícil de ignorar.

Aguirre tiene trabajo: es una enfermedad contagiosa

El problema no es exclusivamente suyo. Hugo Duro también atraviesa una sequía importante, especialmente en Mestalla. El delantero no marca en casa desde marzo y tampoco había visto puerta en Liga desde mayo. El escenario quedó perfectamente retratado antes del duelo ante la Real Sociedad: Mestalla buscaba el gol perdido con Hugo Duro y Danjuma como protagonistas.

La Real Sociedad acabó con la sequía local gracias a Aarón Mayol, pero no solucionó el problema estructural. Danjuma volvió a intentarlo, aunque se marchó sin marcar.

Ahora, con el parón por delante y Aguirre al mando, el neerlandés afronta una nueva etapa. El técnico mexicano necesita recuperar su confianza, pero también necesita que sus delanteros conviertan las ocasiones en goles. Un año después, el aniversario de Danjuma llega en el peor momento posible para el Valencia.