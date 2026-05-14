David Torres 14 MAY 2026 - 18:15h.

"Nuno me dijo que le puso un hombre (Mendes), que venía del Río AVE, y que iba a hacer lo que él me diga"

Guardado habla del Valencia CF: "Está en un proceso de búsqueda para volver a ser competitivos"

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ValenciaAndrés Guardado ha sido el último protagonista de el Camino de Mario, una serie de entrevistas que realiza el también exjugador del Valencia CF, Mario Suárez. El mexicano ha repasado su carrera futbolística y, como no podía ser de otra manera, se ha detenido en su etapa en el conjunto de Mestalla. El centrocampista de Guadalajara llegó al conjunto valencianista en mayo de 2012 con Mauricio Pellegrino como entrenador. Guardado, además de actuar como mediocentro, también aportó al equipo como lateral izquierdo. En su primera temporada como jugador valencianista marcó 1 gol y dio 6 asistencias en 50 partidos. Su segunda campaña, la jugó con Miroslav Djukic en los banquillos. Con el técnico serbio, Guardado jugó 24 partidos y repartió 1 asistencia. En el mercado de invierno se fue cedido, hasta final de temporada, al Bayer Leverkusen. Tras ello y antes de iniciar LALIGA 2014-15, se fue cedido al PSV Eindhoven.

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Así recuerda Guardado su paso por el Valencia CF

En la mencionada charla, Guardado recuerda lo primero cómo llegó a Mestalla descartando a Atlético y Sevilla "Yo quería jugar la Champions y el Valencia era espectacular, era el de Emery. Cuando me llegó la oferta, tenía al Atleti y al Sevilla, por eso me fui al Valencia", confiesa y recuerda que "Filipe (Luis) me dijo que me fuese al Atleti, pero estaba cegado con la Champions. Al año llegó Simeone y el resto es historia", aclara no sin cierto remordimiento.

"En Valencia pasaron muchas cosas. Fui por Emery y cuando llego no está. Iba a jugar con Jordi Alba y tampoco estaba".

Y es que, Guardado lamenta todo lo que vivió en Mestalla. "En Valencia pasaron muchas cosas. Fui por Emery y cuando llego no está. Iba a jugar con Jordi Alba y tampoco estaba".

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Mendes y por qué salió del Valencia CF: Nuno me borró

"Yo venía de ser el mejor mediocampista de La Liga Adelante y me hacen lateral porque se va Jordi Alba. Empecé a jugar ahí, no es una posición que me beneficie, puedo cumplir porque la cumplí. Jugué mucho, no creo fuese malo, pero no era el Andrés Guardado del Dépor. En la selección me dijeron que no querían un lateral y dije que tenía que buscarme la vida. Llegó la oferta del Leverkusen y me fui, por miedo a perderme el Mundial 2014", comenta Guardado sobre su primera salida..

Guardado: "Regresé en pretemporada, llegó Nuno, le dije que no quería jugar de lateral. En el Torneo Naranja, me borraron. Ni convocado" El Desmarque

"Nuno obedecía a Jorge Mendes"

"Regresé en pretemporada, llegó Nuno, le dije que no quería jugar de lateral. En el Torneo Naranja, me borraron. Ni convocado. Pensé que era muy raro. Primer partido, borrado", reflexiona en voz alta y sigue: "Yo rechacé al PSV para triunfar en el Valencia. Hablé con mi representante, creo que aún quedaba margen, y hablamos con el PSV. Me fui a Nuno, le dije que la situación era extraña, y me dijo que le puso un hombre, que yo venía del Río AVE, y yo voy a hacer lo que él me diga. Le entendí perfectamente y decidí irme al PSV", "¿Mendes se refería?", le pregunta Mario y él asiente. En aquella época, Jorge Mendes era la mano derecha de Peter Lim.

"Nuno me dijo que le puso un hombre (Mendes), que venía del Río AVE, y que iba a hacer lo que él me diga" El Desmarque

Ya centrado en el presente, Guardado reconoce que "el Valencia no va a dejar de ser grande por su situación", pero sabe que "Tarde o temprano va a acabar explotando para mal si la cosa no cambia", lamenta. "Estuve año y medio, fueron cuatro entrenadores", cuenta a modo de epitafio sobre su etapa che.