David Torres 26 SEP 2026 - 17:08h.

Ya hay acuerdo: Los detalles del contrato de Javier Aguirre con el Valencia CF y el OK de Pol Lorente

"Aprendí muchísimo de Javier y sé que van a tener mucho éxito ahí", dijo Rafael Márquez, no ocultando su disgusto.

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ValenciaLa selección mexicana inicia este sábado un nuevo proceso bajo el mando de Rafael Márquez en un partido amistoso ante una selección de Colombia que afronta una nueva era sin James Rodríguez. Rafa Márquez, cinco veces mundialista como jugador y exauxiliar técnico de Javier Aguirre, ahora al frente del Valencia CF, en el pasado Mundial, ha sido cobijado por medios y afición para continuar con lo construido por el 'Vasco' en busca de llevar a México a romper el techo de la mediocridad a nivel internacional. "No soy el Vasco. Yo soy quien soy, así que bueno, no soy de los que da un adelanto, ya lo verán ustedes", dijo Rafa Márquez, que sucedió en el cargo a Javier Aguirre, de quien fue auxiliar técnico en el pasado Mundial. "El estilo será el que se vio en el Mundial y poco a poco iremos añadiendo, porque los cambios no se dan de la noche a la mañana". "No voy a imponer mi estilo, intentaremos mejorar con el tiempo", apostilló.

"En la parte defensiva se hizo un gran trabajo en el Mundial, pero debemos mejorar progresiones, potenciar al jugador, ajustar líneas. En la experiencia que tuve en el Barcelona B aprendí que ayudar al jugador joven te permite sacar mucho provecho a su potencial, creo en el trabajo de potenciar al jugador en beneficio del equipo", explicó el ex central.

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El robo de Pol Lorente y el disgusto de Rafa Márquez

Por otra parte, en la rueda de prensa previa al partido, Rafael Márquez contestó a la huida de Pol Lorente, que abandonó la selección para seguir los pasos de Javier Aguirre al Valencia CF. Al ser preguntado por si le habían avisado lo que pasaba, con una media sonrisa dijo: "Lo único que te puedo decir es que les deseo mucha suerte. Estoy muy agradecido con ellos, aprendí muchísimo de Javier y sé que van a tener mucho éxito ahí", dijo Rafael Márquez, no ocultando su disgusto.