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ValenciaEl Valencia CF ha puesto fin a la etapa de Carlos Corberán como entrenador y de Ron Gourlay como CEO de Fútbol después de un arranque de temporada que ha vuelto a situar al club colista tras cinco jornadas, un solo punto y un gol marcado, y ha nombrado a Braulio Vázquez como nuevo director deportivo para tratar de revertir la situación desde la raíz. ¿Sus primeras decisiones? Fichar a Javier Aguirre, cargarse al cuerpo médico y asegurarse que tiene hilo directo con Kiat Lim. "Yo te puedo decir que he puesto el nombre de Javier Aguirre y preparar un informe para ficharlo y aquí está. Lo que creo es lo que estoy viendo. Llevo varios días hablando con Kiat y todo lo que estoy hablando, lo creo. No te puedo decir otra cosa. Lo que va a pasar en el futuro no te lo puedo decir, yo te puedo hablar de mi experiencia, de presente. Lo que yo he hablado con él se está cumpliendo", dijo en su presentación y esa es la clave que puede hacer diferente su mandato respecto a casi todos sus predecesores.

Los dos puntos que hacen que el caso de Braulio Vázquez pueda ser diferente

La decisión supone un nuevo giro en el proyecto deportivo del Valencia, que desde la llegada de Peter Lim a la entidad ha encadenado cambios constantes en el banquillo y, aunque en menor medida, también en la estructura deportiva. Sin embargo, en el ambiente se respiran tiempos de cambio. El primero, que el presidente ya no es Peter Lim, sino Kiat, con lo que -teóricamente- la comunicación será más fluida. "Sí, es el teléfono rojo que habéis puesto por ahí, pero sí que tenemos un grupo de WhatsApp con Javi (Solís) en el que hablamos todos los días. Luego hemos tenido bastantes videollamadas para distintos temas y sí que tengo relación directa con él", dijo en su presentación en sociedad.

El otro punto distinto es que repite. Braulio Vázquez ya ejerció como director deportivo entre 2010 y 2013. El gallego, que ya estuvo en el Valencia antes que Lim, seguro que se informó bien previamente antes de entrar porque en el club tiene amigos y colaboradores como Javier Solís o Inma Ibáñez.

Ahora Braulio Vázquez afronta el reto que ninguno de los ocho directores deportivos de Lim superó: que le hagan caso y que el fútbol y la inversión estén en el foco de la entidad.

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Todos los directores deportivos con Peter Lim

Es el noveno director deportivo con Peter Lim, el que inaugurará el Nou Mestalla (con su mejora considerable de ingresos y de Fair Play) y el que aspira a que sea diferente a sus ocho predecesores.

Francisco Rufete (2014–2015): El primero de la etapa de Meriton, dimitió por discrepancias con la gestión y el 'caso Negredo'.

Nuno Espírito Santo (2015): Ejerció un rol de mánager británico con poderes amplios en la planificación antes de su marcha.

Jesús García Pitarch (2016–2017): Presentó su dimisión tras varios desencuentros sobre los fichajes de invierno.

José Ramón Alexanko (2017): Asumió la dirección de la escuela y de la parcela técnica de forma transitoria.

Mateu Alemany (2017–2019): Director general y artífice del proyecto deportivo junto a Marcelino García Toral, cesado/saliente por la cúpula directiva. Es quizá el que estuvo más cerca de ser el modelo al que Braulio puede acogerse.

César Sánchez (2020): Presentó su dimisión en plena pandemia tras discrepancias con la gestión de la plantilla.

Miguel Ángel Corona (2020–2026): Al frente de la secretaría técnica durante varias temporadas complejas de recortes.

Ron Gourlay (2025-2026) Gourlay se incorporó como CEO de fútbol del Valencia a finales de mayo de 2025 y entre sus decisiones más importantes está la renovación este verano del ahora entrenador del Valencia, Carlos Corberán, hasta 2028. Tan solo diez días después de su rueda de prensa tras el cierre del mercado en la que defendió los fichajes, habló de estabilidad, ratificó a Corberán y aseguró que no iba a dimitir, Ron Gourlay también ha sido fulminado desde Singapur.

El ejecutivo escocés llegó al club en mayo de 2025 para asumir el cargo de CEO de Fútbol y liderar la parcela deportiva formada, desde noviembre de 2025, por Lisandro Isei, Hans Gillhaus, Andrés Zamora y Malek Shafei, que también han caído con él destituidos.