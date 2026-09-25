David Torres 25 SEP 2026 - 10:23h.

Así va la venta de Mestalla: precios y candidatos

“Como aficionada pido y deseo que la propiedad escuche a la afición que está exhausta"

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ValenciaMaría José Catalá ha vuelto a marcar distancias entre el Ayuntamiento de València y la gestión del Valencia CF justo cuando el club afronta una nueva etapa con Javier Aguirre ya al frente del equipo, después de la llegada de Braulio Vázquez a la dirección deportiva. La alcaldesa de València ha asegurado que el consistorio no puede intervenir en las decisiones deportivas de una sociedad privada y ha reclamado a la propiedad que escuche a una afición que considera "exhausta". Las declaraciones llegan además en un momento especialmente delicado para el Valencia. El equipo es penúltimo después de siete jornadas y la afición protagonizó una tregua con la plantilla en Mestalla tras la derrota ante la Real Sociedad. Mientras el nuevo proyecto deportivo empieza a tomar forma con Aguirre y Braulio, el club también afronta la fase definitiva de la venta de Mestalla y mantiene el Nou Mestalla como uno de los grandes asuntos pendientes.

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“¿Seré yo la que ficha a los jugadores, los alinea o elige a los entrenadores?”, preguntó con sorna al ser preguntado en un acto del diario Levante-EMV al que ha acudido como invitada. "Cuando llegué al Ayuntamiento como alcaldesa me encontré con el estadio porque llevaba más de una década parad” en esa situación, ha señalado Catalá, que ha rechazado que desde el Ayuntamiento se pueda intervenir en decisiones que corresponden a una sociedad privada.

“Como aficionada, porque como alcaldesa no tengo competencia sobre una sociedad anónima, pido y deseo que la propiedad escuche a la afición, la mejor afición del mundo, pero que está exhausta”.

“Como aficionada, porque como alcaldesa no tengo competencia sobre una sociedad anónima, pido y deseo que la propiedad escuche a la afición, la mejor afición del mundo, pero que está exhausta”, ha manifestado.

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"Como valencianista, estoy muy decepcionada con la propiedad"

Catalá no ocultó su malestar con la gestión de Peter Lim y reconoció que comprende el hartazgo de los seguidores valencianistas. La alcaldesa considera que el Ayuntamiento se ha convertido en el destinatario de críticas que, a su juicio, corresponden a otras instancias. “Entiendo el sentimiento valencianista y estoy muy decepcionada con la propiedad. Me gustaría que escuchara a una afición que está exhausta, pero lo más fácil es culpar al Ayuntamiento. Vale para todo”, ha manifestado.

En este sentido, Catalá también defendió la actuación municipal respecto al Nou Mestalla y recordó que la historia del nuevo estadio comenzó mucho antes de su llegada a la alcaldía.

Catalá defiende su actuación con el Nou Mestalla

"Esta historia empezó hace muchos años y tiene unos responsables con nombres y apellidos, unos culpables y una verdad. Solo he dado una licencia y he cumplido escrupulosamente la ley. El sentido común está para algo”, ha asegurado.

La alcaldesa también espera que el Valencia cumpla los compromisos adquiridos y respete los plazos y la programación vinculada al futuro estadio, cuyo traslado está previsto para el verano de 2027.

“Espero que se cumplan los plazos y que el Valencia cumpla con la programación, con el Nou Mestalla y también con la ciudad”, ha concluido.