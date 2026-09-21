Así escenificaron Mestalla y la plantilla la tregua al finalizar el partido pese a la derrota: "Hast la muerte"

David Torres 21 SEP 2026 - 17:27h.

La afición valoró el esfuerzo de los jugadores; la llegada de Braulio y Aguirre, un bálsamo momentáneo

Aguirre tiene trabajo para rato en el Valencia CF, pero la cantera ya le ha enseñado el camino (2-3)

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ValenciaEl Valencia CF se marcha al parón de selecciones penúltimo, después de caer ante la Real Sociedad (2-3) y con una sola victoria en las siete primeras jornadas. Sin embargo, el final del encuentro dejó una imagen inesperada: plantilla y Curva Nord escenificaron una tregua después de semanas de tensión. Los jugadores se acercaron al fondo tras el pitido final y permanecieron varios minutos frente a la grada, mientras los aficionados respondían con cánticos. La escena cobra especial significado después de que la Curva Nord convocara una protesta para el encuentro ante la Real y posteriormente decidiera cancelarla.

El desencuentro había alcanzado su punto máximo tras la goleada del Barcelona en Mestalla, cuando miles de valencianistas protestaron contra la propiedad y también contra la plantilla. Esta vez, el final fue diferente. Los futbolistas quisieron agradecer el respaldo recibido durante el partido y la grada respondió pese a una nueva derrota. El Valencia se marcha penúltimo, pero la conexión con la afición se mantiene ya que esta vio, no sólo la Curva Nord, que el equipo puso alma aunque no le dio para sumar ningún punto ante los txuri-urdines.

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A la espera de Aguirre y con el bálsamo de Braulio

La realidad es que la tregua llega tras la aparición en escena de Braulio Vázquez como director deportivo y su apuesta por Javier Aguirre, preparado para asumir el banquillo durante esta semana. El mexicano tendrá dos semanas para trabajar con el equipo, recuperar futbolistas y preparar el próximo compromiso. Aguirre espera incorporarse a los entrenamientos esta semana.

El caso es que Mestalla cerró así una noche complicada con una imagen significativa: la plantilla y la Curva Nord volvieron a encontrarse, esta vez sin protestas y dándose una tregua con el objetivo de sacar al Valencia de la zona baja.