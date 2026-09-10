David Torres 10 SEP 2026 - 20:22h.

Sube el Límite de Coste de Plantilla del Valencia CF en septiembre de 2026 pero no lo gasta todo

Javier Tebas fía el futuro del Valencia CF al Nou Mestalla y desconoce que haya habido ofertas para comprar el Valencia

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ValenciaEl Valencia CF ya conoce su nuevo límite de coste de plantilla para la temporada 2026/27. LaLiga ha fijado en 98,8 millones de euros el margen del club, una cifra que sitúa al conjunto de Mestalla como el octavo con mayor capacidad económica de la competición. El dato supone una ligera mejora respecto a los 95,6 millones de marzo, aunque el Valencia sigue lejos de los 170 millones que manejaba en 2019. El nuevo límite de coste de plantilla del Valencia CF es de 98,8 millones. Tebas ha hablado del Valencia después de presentar los límites de coste de plantilla de LaLiga, una clasificación en la que el club ocupa la octava posición, por detrás de Real Madrid, Barcelona, Atlético, Villarreal, Betis, Athletic y Real Sociedad. El Valencia aparece octavo en la clasificación económica de LaLiga.

Javier Tebas fía el futuro del Valencia CF al Nou Mestalla

La fotografía económica contrasta (o no) con el momento deportivo. El equipo de Carlos Corberán ha comenzado la temporada con muchas dudas y después de una contundente derrota ante el Barcelona, pero Javier Tebas ha querido poner el foco en otro aspecto que considera mucho más determinante para el futuro del club: el nuevo estadio. El presidente de LaLiga ha defendido que el Nou Mestalla puede convertirse en un punto de inflexión para las cuentas valencianistas gracias a su capacidad y a las nuevas fuentes de ingresos que generará.

"A mí lo que me preocupa del Valencia ahora mismo es que el estadio se termine en fecha y que el Valencia tenga uno de los mejores estadios del fútbol español y de Europa. Eso le va a suponer una capacidad de ingresos que ahora mismo el Valencia no tiene. Y yo creo que eso es lo más importante", ha dicho Tebas. "Después de estar más de diez años parado y con incertidumbres en el estadio, parece que está avanzando a la velocidad necesaria para que, en verano o poco después del verano de 2027, el Valencia pueda tener ese estadio. Un estadio de 70.000 personas, con todo lo que se va a hacer alrededor y todo lo que va a cambiar, que le va a poner a otro nivel de ingresos. Y eso es lo que hay que pensar".

Esquiva hablar de la crisis deportiva del Valencia CF

"El Valencia puede dar un paso de calidad con esa expectativa. Y luego, en el tema deportivo, a mí me preocupan todos los equipos. Si me preguntan, claro que me preocupan todos los que puedan descender, no solo el Valencia, sino todos", ha dicho Tebas que, una vez más, ha sido benévolo con Peter Lim y su gestión.

"No quiero hablar de la situación deportiva, pero si no recuerdo mal, cuando quedaban dos jornadas de la temporada pasada, el Valencia podía jugar en Europa también. Y son los datos y los números. En el fútbol no se pueden decir las cosas tan exactas ni prever lo que va a pasar", ha dicho el presidente de LALIGA.

"El Valencia, insisto, cuando quedaban dos jornadas de la temporada pasada, estaba para jugar en Europa, podía jugar, seguro. Y no sé si porque estaban todos muy apretados el año pasado", ha completado Tebas.

"Los aficionados tienen derecho a pensar lo que quieran, pero la temporada es muy larga. Claro que todos desean que sus equipos estén mejor, pero creo que hay que tener paciencia" Europa Press

El dirigente también ha relativizado el complicado arranque deportivo del conjunto de Mestalla y ha recordado que la temporada pasada el Valencia todavía tenía opciones de jugar en Europa cuando quedaban dos jornadas. Tebas pide paciencia y considera que el verdadero salto del club llegará cuando pueda explotar comercialmente su nuevo estadio.

"Yo creo que, de verdad, a veces nos ponemos... Bueno, eso es así. Los aficionados tienen derecho a pensar lo que quieran, pero la temporada es muy larga. Claro que todos desean que sus equipos estén mejor, pero creo que hay que tener paciencia. Y el salto de calidad que se hará tras el estadio del Valencia va a ser enorme

"Paciencia" con el proyecto deportivo de Peter Lim, habla de la venta del Valencia CF

"Vamos a ver, la situación deportiva marca mucho la idea de las de las personas y a mí no me la marca la situación deportiva. Yo no voy a entrar en el tema deportivo, ¿no? Pero que digo, no ha venido ninguno. No sé si el Valencia o no sé si ha tenido ofertas o no ha tenido ofertas", ha dicho Tebas que ha insistido "Hay que esperar y hay que ver, queda mucha temporada que queda por delante y llevamos muy pocas jornadas para para dar opinión. Quizás hay tiempo como para rectificar si tienen que rectificar", ha comentado el presidente de LALIGA que sobre la venta desconoce "si ha tenido ofertas o no"