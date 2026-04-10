David Torres 10 ABR 2026 - 12:31h.

El Valencia CF quiere dos jugadores top por puesto: Santamaría saldrá y llega Dieng

El Valencia CF ficha a Aliou Dieng por tres temporadas

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ValenciaEl Valencia CF no para y sigue sondeando el mercado en busca de jugadores interesantes para la temporada que viene. La red de ojeadores internacionales que implementó Ron Gourlay bajo la tutela de Lisandro Isei y que forman el propio Isei, Hans Gilhaus y Andrés Zamora, ya ha generado los dos primeros fichajes para la temporada que viene. Con este formato llegaron Justin De Haas y Aliou Dieng, dos jugadores desconocidos para el gran público valencianista y que se incorporarán en verano a la disciplina del conjunto de Mestalla.

En este escenario, desde México apuntan que el Valencia es uno de los equipos que ha mostrado su interés por Erik Lira, un pivote, que puede jugar de central, nacido en el país azteca y que está temporada acabará disputando el mundial y que todo el mundo sitúa en Europa la campaña que viene. En ese sentido, según ESPN, hasta el momento, Lira y Cruz Azul no tienen ofertas formales para su salida, pero los siguientes meses serán clave, sobre todo el Mundial 2026, donde si no pasa nada extraño, el canterano de Pumas estará en la lista de Javier Aguirre.

¿Quién es Erik Lira?

Formado en la cantera de los Pumas de la UNAM, Lira pasó un par de temporadas en el Club Necaxa, donde debutó en la Copa MX en 2018, antes de regresar a la UNAM donde tendría su debut en liga para el Guardianes 2020, y en su primer torneo se ganaría la titularidad y guiaría al equipo al subcampeonato, y también sería parte del equipo ideal del Apertura 2021.

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En enero de 2022 ficha por el Cruz Azul, siendo titular desde el primer partido del Clausura 2022. Con la Selección Mexicana ha estado desde la categoría Sub-23, comenzando en el 2021, hasta la selección mayor con varios amistosos en 2021 y 2022 hasta conseguir ser un constante en la tercera era de Javier Aguirre, marcando su primer gol ante Inter de Porto Alegre en enero de 2025 y ganando la Copa Oro el mismo año.

El "jefecito" es el equilibrio del mediocampo, un líder nato que recupera balones en cualquier zona del campo. Es intenso y se planta a quien sea, y es una joven promesa para el futbol mexicano.

Competencia para el doble pivote: Guido y tres más

A priori parece que el pivote es una de las zonas que el Valencia CF más quiere reforzar. La idea del club es contar con Guido Rodríguez, pero como su continuidad no está asegurada, se miran perfiles. Está claro que Baptiste Santamaría saldrá y, por eso, se ha firmado ya a Aliou Dieng. Corberán cuenta con Pepelu, pero dependerá de cómo asuma este su rol de suplente su futuro en el mercado.