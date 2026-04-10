Redacción ElDesmarque Madrid, 10 ABR 2026 - 13:43h.

El ex jugador del Real Madrid ha relanzado su sociedad de inversión inmobiliaria con una inyección de 1.25 millones de euros

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Otra personalidad del deporte más que decide invertir en Madrid. Marco Asensio, ex jugador del Real Madrid y Paris Saint Germain y actual futbolista del Fenerbahçe, ha relanzado su sociedad inmobiliaria, Romewill Investments, con una inversión de 1,25 millones de euros destinada a reforzarla de manera sustancial. La operación no es nueva ya que la sociedad se había creado en 2021, pero ahora ha decidido impulsarla definitivamente con una inyección elevada de dinero. La inmobiliaria no está situada en zonas como La Moraleja o Chamberí, sino en el entorno de El Retiro, uno de las zonas más exclusivas de Madrid. Asensio va más allá de su imagen y marca personal y ha optado por realizar este tipo de movimiento para gestionar su fortuna. El delantero estaba realizando una gran temporada en Turquía, incluso para entrar en las quinielas de la última convocatoria de la Selección Española, pero ha caído lesionado y puede que esté 3 semanas de baja.

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La vida de Marco Asensio fuera del fútbol

El balear ha decidido estructurar su patrimonio a través de una sociedad propia, con la que canaliza inversiones en el sector del ladrillo, uno de los más estables a largo plazo. La ampliación de capital de 1,25 millones supone el primer gran impulso real a Romewill Investments, creada en abril de 2021, y deja clara su intención de diversificar ingresos más allá del fútbol. En paralelo, el jugador también ha reforzado su presencia, junto a su familia, en otras sociedades vinculadas a la restauración, como por ejemplo Tremenda Grupo. Previamente, ya había realizado la compra de dos activos inmobiliarios en Calvià, Mallorca. Una de esas adquisiciones fue un ático de 112 metros cuadrados y con una plaza de garaje, según informa EL ESPAÑOL. Además, también está dentro de empresas de derechos de imagen y patrocinios, consolidando una estructura empresarial cada vez más completa. Muchos futbolistas apuestan por negocios más volátiles, pero Asensio ha optado por un camino más tradicional para sus inversiones.

La temporada de Marco Asensio con el Fenerbahçe

Mientras tanto, sobre el césped, el futbolista balear ha caído lesionado y puede que esté tres semanas fuera de los terrenos de juego con una distensión y edema en el ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda. Aún así, está realizando una gran temporada en el Fenerbahçe. Asensio lleva 13 goles y 13 asistencias en 37 partidos con el conjunto turco este año y, pese al varapalo de la eliminación de la Europa League frente al Nottingham Forest y la la lesión, su nombre ya ha sonado para la convocatoria de la Selección Española para el Mundial. Las cifras y el rendimiento que está teniendo le otorgan opciones serias de volver al combinado nacional casi tres años después en caso de que se caiga algún fijo para Luis de la Fuente. El 'Fener' está segundo en la Super Lig turca a 4 puntos del Galatasaray de Victor Osimhen y la baja de Marco Asensio puede suponer un duro golpe para sus opciones de título.