Ramazani y Danjuma, los extremos en el Valencia CF: seis goles vs seis meses de sequía

El club está contento con Ramazani que lleva en seis semanas seis goles; Danjuma uno en seis meses

Corberán habla del futuro de Ramazani: "Mi palabra no es la definitiva"

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El belga Largie Ramazani se ha convertido en la excepción en el ataque desde las bandas del conjunto valencianista. El atacante ha visto portería ante Espanyol, Levante, Villarreal, Osasuna y Sevilla, todos ellos en este 2026 dónde se ha convertido en el único extremo del equipo con aportación real al juego de ataque. Cedido por el Leeds sin opción de compra, sus dígitos en este período, lo convierten en un futbolista apetecible para seguir en Mestalla. El Leeds no tiene ninguna necesidad de venderlo y no se sabe cuál es su predisposición a volverlo a ceder. En todo caso es un futbolista que, por salario y por su club de origen es caro para este Valencia.

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Al Valencia CF le gustaría que siguiera Ramazani

Nada está dicho con el futbolista belga que, tampoco ha sido demasiado extenso a la hora de hablar de su futuro más allá del verano. "Estoy aquí para trabajar, a seguir, y vamos a ver lo que pasa en el futuro. voy a seguir trabajando fuerte hasta el final de temporada", reconoció hace un mes.

No obstante, el rendimiento de Ramazani ha hecho que el club se plantee su continuidad. El conjunto de Mestalla ha sondeado al jugador para saber cuál es su intención y Largie es feliz en Mestalla, pero sin opción de compra sobre la mesa, dependerá de lo que suceda en el Leeds y de las intenciones de los ingleses, que ahora mismo están cuatro puntos por encima del descenso en la Premier League. En Mestalla el futbolista se ha revalorizado, pero los valencianistas no pueden entrar en una puja por él ni tan siquiera acercarse a los 7.5 millones que el Leeds pagó por él. Será, en todo caso, un asunto que se afronte en verano.

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La cruz: Arnaut Danjuma lleva seis meses sin marcar un gol

La situación de Ramazani, en clara ascendencia, contrasta con la más delicada de Arnaut Danjuma. El neerlandés acaba de "celebrar" seis meses de sequía. Su último gol se remonta al 30 de septiembre en la derrota ante el Oviedo en Mestalla (1-2), encuentro en el que además erró un penalti. Aquel día empezó su declive hasta el punto que no ha vuelto a marcar. Danjuma, que arrancó la temporada como titular indiscutible, ha ido perdiendo protagonismo y alterna titularidades con apariciones desde el banquillo. Pero los datos no admiten dudas y justifican el sorpasso en el equipo de Corberán: Ramazani lleva en seis semanas seis goles; mientras que Danjuma lleva uno en seis meses.

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¿Y el resto de extremos del Valencia CF?

La situación de Danjuma tampoco es aislada. Así, según recoge la agencia EFE, Luis Rioja, habitual en los planes del técnico, no marca desde el pasado 1 de febrero, cuando anotó en la derrota frente al Betis (2-1), y desde entonces no ha conseguido volver a aportar en el apartado goleador con un tanto, aunque en este periodo sí ha dado dos asistencias. El andaluz es junto a Ramazani el único extremo del Valencia CF que se ha estrenado en 2026.

Completan el análisis Diego López, que no marca desde el 1 de diciembre, cuando anotó en el empate ante el Rayo Vallecano en Vallecas (1-1) y ha dejado hasta de entrar en las rotaciones (ante el Celta ni jugó) y Dani Raba. El cántabro lleva un año prácticamente en blanco, sin goles en LALIGA dónde no juega y con una única asistencia.