"El míster es el que manda, pone y quita a los jugadores", ha escrito el central del Real Madrid

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Raúl Asencio responde a los rumores. El central del Real Madrid ha escrito una publicación a través de las redes sociales para mostrar su respeto a Álvaro Arbeloa tras las últimas informaciones, que apuntaban a un pequeño encontronazo con el técnico que habría motivado sus continuas suplencias en las últimas semanas de competición.

"No entiendo las vueltas que le dais a las cosas. El míster es el que manda, pone y quita a los jugadores. Tengo el máximo respeto hacia él y todo mis compañeros", ha escrito el español en su cuenta oficial de Twitter. "Un saludo a todos y Hala Madrid", agregó, con un corazón blanco.

Qué ha pasado con Raúl Asencio y Álvaro Arbeloa

La publicación de Asencio ha llegado como respuesta a la pregunta de un periodista en Valdebebas sobre sus continuas suplencias en los últimos encuentros. El central lleva un mes sin jugar, desde el pasado 6 de marzo ante el Celta, cuando fue titular. No tuvo minutos días después en la ida ante el Manchester City y se quedó fuera de la convocatoria ante el Elche, en la vuelta ante el City y frente al Atlético. Regresó a la lista el pasado fin de semana ante el Mallorca, pero no tuvo minutos. Tampoco jugó ante el Bayern.

A raíz de ahí, han surgido distintos rumores acerca de estas continuas suplencias. Según publicó el diario Marca, Asencio había mostrado su malestar a Arbeloa tras ser suplente ante el City, pues había hecho un esfuerzo físico días antes, y al técnico no le gustó nada esta postura, considerándola una falta de respeto. Hasta que el jugador no pidió disculpas al técnico y, sobre todo, al vestuario, no volvería a jugar, según la citada fuente.

Asencio regresó a las convocatorias tras el parón de selecciones envuelto en todos estos rumores, además de otros que apuntaban también a su vida nocturna. Ahora, el propio jugador ha querido salir al paso para intentar desmentir estas informaciones.