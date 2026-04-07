Alineaciones confirmadas de Real Madrid y Bayern Múnich en la ida de cuartos de Champions

Fran Fuentes 07 ABR 2026 - 19:25h.

Alineaciones plenamente reconocibles en los dos conjuntos

Los posibles rivales del Real Madrid en semifinales de Champions League si elimina al Bayern

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Real Madrid y Bayern Múnich se enfrentan en el partido correspondiente a la ida de cuartos de final de la UEFA Champions League. Un encuentro en el que podrá estar Hary Kane, quien entró finalmente en la convocatoria. Pese a que Álvaro Arbeloa dio la sorpresa con la convocatoria, el once era el que todo madridista podía esperar de cara al trascendental duelo frente al cuadro muniqués. Por su parte, Vincent Kompany tampoco ha dejado nada a la improvisación y sale con un equipo plenamente reconocible al césped del Santiago Bernabéu. Estas son las alineaciones del partido:

Por parte del Real Madrid, Arbeloa apostará por Andryi Lunin en portería. El portero ucraniano estará escoltado por Antonio Rüdiger y Dean Huijsen como pareja de centrales, con Trent Alexander-Arnold cerrando en el lateral derecho, aunque buscando mucho la profundidad, y Álvaro Carreras haciendo lo propio en el lateral izquierdo.

En el centro del campo la principal novedad es el regreso de Thiago Pitarch, que jugará junto a Fede Valverde, Aurélien Tchouaméni y Arda Güler. Como delanteros jugarán juntos Kylian Mbappé y Vinicius Júnior.

De este modo, el once del Real Madrid lo forman: Lunin; Trent, Rüdiger, Huijsen, Carreras; Valverde, Thiago Pitarch, Tchouaméni, Arda Güler; Mbappé y Vinicius.

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A su vez, el Bayern Múnich saldrá con Manuel Neuer en portería. El meta alemán estará escoltado por Dayot Upamecano y Jonathan Tah, con Josip Stanisic en el lateral derecho y Konrad Laimer en el perfil izquierdo de la defensa.

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En el centro del campo, Joshua Kimmich será el encargado de darle fluidez al juego, con Aleksandar Pavlovic haciendo de escolta en el doble pivote. Michael Olise será el extremo derecho, Luis Díaz buscará desbordar por la izquierda y, como enganche, actuará Serge Gnabry. El delantero centro será, como no podía ser de otra manera, Harry Kane.

De este modo, Vincent Kompany apuesta por: Neuer; Stanisic, Upamecano, Tah, Laimer; Kimmich, Pavlovic; Olise, Gnabry, Luis Díaz y Harry Kane.