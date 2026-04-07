Pablo Sánchez 07 ABR 2026 - 11:04h.

La emoción del hermano y la novia de Daniel Yáñez tras su debut en el Bernabéu: "Hemos sufrido mucho para esto"

Debutó en LALIGA EA SPORTS de la mano de Arbeloa

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Sin duda, uno de los equipos revelaciones de la Serie A es el Como 1907. El equipo que dirige Cesc Fábregas macha cuarto, en posiciones de Champions, y no muy lejos de equipos como el Milan o el Nápoles. Todo ello, además, con un buen puñado de españoles en el vestuario. El técnico catalán plagó su plantilla de exjugadores de LALIGA EA SPORTS y no se descartan nuevas incorporaciones en el futuro. En la cantera del Real Madrid encontró un filón y en las última horas otra joven perla merengue ha sido vinculado al equipo italiano. Se trata de Daniel Yáñez.

Según informa el periodista italiano Nicolè Schira, el Como sigue de cerca los pasos de Yáñez, prometedor delantero de 19 años que ya ha debutado con el primer equipo de la mano de Álvaro Arbeloa. De momento se trata de un simple seguimiento que se ha intensificado tras su desembarco en el primer equipo con más frecuencia.

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La llegada de Arbeloa al banquillo del Madrid, sumado a la plaga de lesiones que castigó al equipo blanco, provocó que la cantera diera un paso al frente. Yáñez ya era una pieza importante en el Castilla de Primera RFEF y tuvo sus primeros minutos con los mayores en el duelo frente al Elche en el Santiago Bernabéu. De momento no ha tenido más oportunidades.

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El Como y su idilio con la cantera blanca

El interés del Como en Yáñez es otro ejemplo más de la atención que presta el cuadro italiano a la cantera merengue. A los muchos españoles que ya forman el club se sumó el pasado verano Jacobo Ramón. Un año antes, en el verano de 2024, llegó Nico Paz. Jugadores nacionales como Morata, Sergi Roberto, Álex Valle, Alberto Moreno o Jesús Rodríguez, entre otros, ya forman un planten al que podría sumarse un prometedor Daniel Yáñez próximamente.