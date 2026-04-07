El equipo de Álvaro Arbeloa ya conoce su camino hasta la gran final

Alerta de cara a Múnich: los siete titulares apercibidos del Real Madrid contra el Bayern

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El Real Madrid y el Bayern de Múnich abren este martes la eliminatoria de cuartos de final de la Champions League. Un verdadero clásico del fútbol europeo que arrancará en el Santiago Bernabéu y se decidirá dentro de ocho días en el Allianz Arena. Los alemanes llegan con el cartel de ligeros favoritos, mientras que el cuadro blanco se agarra a su competición fetiche para intentar salvar una temporada plagada de noticias negativas.

Posibles rivales del Real Madrid en la Champions League

El pasado 27 de febrero se realizó el sorteo del cuadro completo de cruces de la Champions League 2026. Es decir, que todos los equipos conocen ya su posible camino hasta la gran final del torneo, que se disputará el sábado 30 de mayo en el Puskas Arena de Budapest.

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El Real Madrid y el Bayern van por la parte derecha del cuadro. Los blancos eliminaron al Manchester City en octavos de final y, anteriormente, al Benfica en el playoff de dieciseisavos. El cuadro alemán goleó a la Atalanta en la ronda de octavos.

Así pues, el camino está definido: el ganador del Real Madrid-Bayern se enfrentará al ganador del PSG-Liverpool. La ida entre galos e ingleses se disputará este miércoles, mientras que la vuelta se jugará el martes. Es decir, que cuando el Real Madrid y el Bayern disputen su duelo de vuelta, ya conocerán su rival en semifinales.

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Además, la UEFA también ha anunciado ya las fechas y horarios de las semifinales. El ganador del Madrid-Bayern tendrá el partido de vuelta en casa, ya que parte desde la zona baja del cuadro. La ida de semifinales entre los ganadores de estos dos partidos se disputará el martes 28 de abril a las 21:00 horas en Liverpool o París. Y la vuelta, el miércoles 6 de mayo a las 21:00 horas en Madrid o Múnich.

Cuadro completo de la Champions League 2026

En el mismo lado del cuadro, PSG y Liverpool competirán por otra plaza en semifinales, conscientes de que el ganador se medirá al vencedor del Real Madrid-Bayern.

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Y por el lado derecho del cuadro, el gran duelo español entre Barcelona y Atlético de Madrid, con la ida en el Camp Nou y la vuelta la próxima semana en el Metropolitano. El vencedor se medirá posteriormente en semifinales al ganador del Sporting-Arsenal, cuya vuelta se jugará en Londres.