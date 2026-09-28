El Barça presentó una demanda contra Florentino por calumnias sobre el 'caso Negreira'

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Acto de conciliación entre Florentino Pérez y el FC Barcelona. El presidente del Real Madrid y el club azulgrana han sido citados en los juzgados de Madrid para un acto de conciliación el próximo 25 de noviembre, según adelanta la Cadena Cope. Una cita que se produce después de que la entidad catalana presentara una demanda por calumnias contra el presidente madridista tras aquella polémica rueda de prensa en la que convocó elecciones y en la que mencionó una y otra vez el 'caso Negreira'.

"Yo podía haber ganado 14 ligas, porque las otras me las han robado", dijo Florentino el 12 de mayo, día en el que convocó elecciones, en una conferencia ante los medios cuanto menos controvertida. "Este año nos han quitado 18 puntos", agregó, hablando también de "corrupción sistémica durante dos décadas" en contra del Real Madrid, según su criterio.

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Aquello provocó una reacción rápida por parte del Barça. Rafa Yuste, por entonces presidente en funciones, anunció medidas legales contra el presidente blanco. "Nos encontraremos en los juzgados. Al nombre del Barça, a este escudo, no lo mancha nadie, ni lo ensucia nadie, ni a ninguno de ustedes les toca nadie. Iremos a por ellos porque tenemos la razón", agregó unas horas después de la comparecencia de Florentino.

Ahora, según adelanta la Cope, el presidente del Real Madrid está citado en los juzgados el próximo 25 de noviembre para un acto de conciliación con el Barça, que exige una rectificación y que se retracte de sus palabras. Si Florentino no se presenta al acto o no rectifica, el Barça daría un paso más e interpondría una querella criminal contra el presidente.