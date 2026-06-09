Rafa Yuste, muy enfadado, advierte: "Nos veremos en los juzgados"

El mensaje de Bernardo Silva que enfada al Barcelona y da un giro total a su fichaje

Compartir







El FC Barcelona estalla contra el Real Madrid. Unas horas después de la polémica solicitud de Florentino Pérez a la UEFA a raíz del 'caso Negreira', Rafael Yuste ha respondido con dureza contra el club blanco, anunciando "acciones legales" y advirtiendo de que se verán "en los juzgados", con unas palabras que confirman la guerra total entre los dos grandes clubes del fútbol español.

Este lunes, tras ganar las elecciones, Florentino envió un dossier a la UEFA de más de 500 páginas solicitando, entre otras cosas, que retiren al Barça todos los títulos ganados durante los años en los que estuvo pagando a Enríquez Negreira. Anteriormente, también se mostró muy crítico con el cuadro azulgrana, asegurando que no tienen muchos más títulos durante los últimos años "porque nos los han robado".

PUEDE INTERESARTE Arabia tienta a Raphinha y al Barça: 80 millones de oferta y cuatro veces su salario

El Barcelona responde a Florentino Pérez

Horas más tarde ha llegado la respuesta desde la Ciudad Condal. Concretamente, por parte de Rafa Yuste, presidente en funciones del club a la espera de que Joan Laporta tome el mando en el mes de julio: "Lo que pasa es que este señor no puede digerir lo que estamos haciendo. Nuestro departamento jurídico ya tiene preparadas las acciones legales que emprenderemos contra el Real Madrid y contra la figura de su presidente", expresó.

"El escudo del Barça no lo mancha nadie. Nos veremos en los juzgados. Iremos a por ellos porque tenemos las de ganar", dijo Yuste durante la reunión ordinaria del Senado del Barcelona.

"Han recurrido a la infamia más terrible para intentarnos atacar y nos encontraremos en los juzgados. Porque escuchen, les voy a decir una cosa: al nombre del Barça, a este escudo, no lo mancha nadie, ni lo ensucia nadie, ni a ninguno de ustedes les toca nadie. Por lo tanto, tengan confianza en que iremos a por ellos, porque tenemos la razón", agregó.