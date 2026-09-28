Basilio García Sevilla, 28 SEP 2026 - 21:28h.

"Ahora mismo no es el momento, pero en el futuro seguro que sí"

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Fabián Ruiz es uno de los hombres del momento del fútbol español. El futbolista de Los Palacios y Villafranca es en estos momentos vigente campeón del mundo con España y de la UEFA Champions League con el PSG, ha regresado a su tierra para jugar este martes ante Croacia, y no son pocos los que piden para él el Balón de Oro que tan discutido está. Por logros, estaría claro, pero en este fútbol actual parecen pesar otras cualidades no futbolísticas que no reúne el centrocampista sevillano.

Con todo, el palaciego es protagonista en Sevilla en el regreso de la selección española a la capital hispalense, donde ‘estrenará’ la segunda estrella de campeón del mundo dos meses después de conseguirla en Nueva York, con participación importante del canterano del Real Betis Balompié.

Aunque el partido ante Croacia, de la segunda jornada de la UEFA Nations League, se dispute en el Ramón Sánchez-Pizjuán, el estadio del eterno rival, Fabián no ha tenido inconveniente alguno en volver a mostrar su beticismo y su intención de volver a vestir algún día la camiseta verdiblanca. “Sí, siempre lo he dicho, que sigo al Betis y cada vez que puedo intento ver todos los partidos. Me alegro de todo lo bien que le vaya. Siempre lo diré, soy bético, todo el mundo lo sabe y siempre he dicho que me gustaría terminar mi carrera aquí. Ahora mismo no es el momento, pero en el futuro seguro que sí”, explicaba desde la sala de prensa del estadio sevillista.

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Los récords de Fabián, de España y del Sánchez-Pizjuán

Este martes en Nervión se ponen en juego varios récords. Fabián Ruiz nunca ha perdido cuando ha jugado con la selección española, el equipo suma 40 partidos sin perder desde que cayera ante Escocia en los primeros días de Luis de la Fuente y, para colmo, el Sánchez-Pizjuán es talismán en las 25 ocasiones en las que ha recibido al combinado nacional.

“No vamos a ser negativos... Vamos a intentar que sean 26, 52 para mí y 41 para el equipo. Intentaremos que esa estadística siga en pie todavía”, expresaba con simpatía Fabián Ruiz, sin duda uno de los grandes atractivos para la afición sevillana en el partido de este jueves entre España y Croacia.