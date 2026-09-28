Rodrygo y Militao traen las buenas noticias a Mourinho: “¡Me siento genial!”

Fran Duarte Madrid, 28 SEP 2026 - 18:34h.

Militao ha vuelto a entrenar con el grupo y Rodrygo vuelve a pisar el césped de Valdebebas. Buenas noticias para un Madrid plagado de lesiones antes del partido contra el Villarreal

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El trabajo en Valdebebas no para a pesar del parón de selecciones. El equipo ha entrenado este lunes bajo las órdenes de José Mourinho con los jugadores disponibles que no tienen estos días compromisos internacionales y con muchas bajas de cara al partido contra el Villarreal. Algunos de ellos incluso han causado baja con sus países debido a molestias o lesiones como Kylian Mbappé, que tuvo que abandonar la concentración con Francia tras el encuentro contra Turquía el viernes.

Pero no todo son malas noticias en la enfermería merengue y en el entrenamiento también hemos podido ver a Rodrygo pisando césped por primera vez desde que sufrió una grave rotura en el ligamento cruzado anterior y del menisco externo en su rodilla derecha en marzo de 2026. Además, Militao ha completado su primer entrenamiento con el grupo desde que se operó en abril por una rotura del tendón proximal del bíceps femoral en la pierna izquierda.

Militao y Rodrygo, más cerca

El Real Madrid ha compartido el vídeo del entrenamiento en el que aparecen Álvaro Carreras, Raúl Asencio, Antonio Rüdiger, Tchouaméni y, junto a ellos, Eder Militao en su primera sesión junto al resto del grupo desde hace cinco meses. Rodrygo, por su parte, ha vuelto a pisar césped en un entrenamiento separado. Algo similar con Mendy, que sigue trabajando en solitario antes de poder reincorporarse con el grupo. Konaté, Mbappé y Valverde siguen recuperándose y se ejercitaron en el gimnasio.

El plan con Rodrygo sigue sin alterarse y esperan que pueda volver a jugar con normalidad entre el mes de diciembre o enero. Incluso el propio delantero brasileño ha celebrado su regreso en sus redes sociales con un mensaje muy esperanzador: “¡Me siento genial!”, ha comentado Rodrygo junto a algunas fotos de su vuelta al césped de Valdebebas. El caso de Militao es más inmediato y se espera que José Mourinho gestione su regreso junto al resto de la plantilla con prudencia y que en los próximos partidos pueda sumar minutos con el equipo de manera progresiva.