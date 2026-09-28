Julián López de Lerma le dejó fuera de la convocatoria del Castilla tras un encontronazo

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Nuevo lío en los vestuarios de Valdebebas. Esta vez, al menos, no ha sido en el del primer equipo, que ya tuvo suficiente durante el pasado curso, sino en el Real Madrid Castilla. El protagonista en cuestión ha sido Jorge Cestero, bautizado hace apenas unos meses por Álvaro Arbeloa como "el mejor 6 de España" y quien ha tenido un encontronazo con Julián López de Lerma, técnico del filial madridista.

Cestero había empezado la temporada siendo una pieza importante en los planes del técnico y partiendo como titular en las tres primeras jornadas, si bien es cierto que en la segunda fue sustituido al descanso. El problema llegó en la cuarta, en Sant Andreu, cuando se quedó en el banquillo y no tuvo ni un solo minuto.

Según informa el diario Marca, Cestero protagonizó la semana pasada un desencuentro con su entrenador, Julián López, debido precisamente a esa suplencia en el Narcís Sala, que no le sentó nada bien. Un cruce de palabras del que no han trascendido aún demasiados detalles, pero que propició que el club tuviera que intervenir para mediar entre las dos partes.

Finalmente, Julián López dejó a Cestero fuera de la convocatoria del partido de este domingo ante el Alcorcón, en Valdebebas. Si en Sant Andreu no tuvo minutos por decisión técnica, esta vez ni siquiera estuvo en la lista de convocados.

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El Real Madrid castiga a Jorge Cestero

Tras el encuentro, que acabó con triunfo del Alcorcón (1-2), al entrenador madridista le preguntaron por este caso: "Estamos en una vertiente formativa y queremos que todos los jugadores puedan mostrarse, competir y estar en el equipo. Jorge será un jugador muy importante para nosotros esta temporada", respondió.

Según señala la citada fuente, la ausencia de Cestero de la convocatoria se debe un castigo por parte del club. A partir de ahí, la incógnita es si seguirá castigado de cara al próximo viernes, en el que el Castilla recibirá al Atlético Madrileño en el derbi de filiales, o si levantará la sanción contra un jugador que está llamado a ser importante dentro del filial.