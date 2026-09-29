María Trigo Jorge Liaño 29 SEP 2026 - 12:22h.

El presidente de la RFEF ha visitado la oficina de ElDesmarque para explicar detalladamente cómo está todo este tema y la ucha con Marruecos para albergar la final

Rafael Louzán no descarta el Benito Villamarín como sede para el Mundial 2030: "Estaría encantado"

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Rafael Louzán ha visitado este martes por la mañana la sede ElDesmarque en Sevilla. El presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) se ha mostrado muy firme a la hora de defender los motivos por lo que España debe albergar sí o sí la final del Mundial 2030. A pesar de los rumores y la intromisión de Marruecos, tiene claro que "gana el fútbol y gana el Mundial si España asume este peso de liderazgo y también de la gran final".

"Los americanos en este sentido nos lo han puesto el listón muy alto y nosotros tenemos que hacer también el mejor Mundial de la historia porque además se cumplen 100 años del primer Mundial de Montevideo de 1930. Por lo tanto, España tiene la obligación, tiene el 55% de peso en esta organización y yo no dudaría de que España tiene que organizar la gran final. Nació el Mundial en la Península Ibérica, en España y Portugal, y ahí debe rematar".

Rafael Louzán y su charla con Infantino

Hace unos días, el presidente de la RFEF compartió varias horas con su homólogo en la FIFA, Gianni Infantino, con motivo de la final del Mundial Sub 20 femenino que ganó España. Un encuentro que le vallió para volver a dejarle claro por qué España tiene que albergar la final del Mundial 2030: "Con Infantino he hablado con él otro día. Hemos hablado ya en varias ocasiones de este tema y es verdad que otros también importan. Pero al final, en este momento, Infantino está hablando con la Federación más importante en lo que se refiere a resultados y en lo que aporta, en definitiva, porque no es lo mismo, evidentemente, una selección que tiene otro papel, que puede trabajar muy bien la base y tal, pero los resultados y lo que aporta al global, a la marca fútbol España, es muy potente. Él es consciente de esto, es consciente también que España es doblemente campeona del mundo, en masculino, actualmente campeona del mundo también en femenino, y esperamos además ganar en Brasil el próximo año con la selección femenina, que yo creo que así nos lo hace mucho más fácil. A mayores de esto, el fútbol español es número uno en el ranking FIFA, tanto en hombres como en mujeres, tenemos la mejor liga del mundo y tenemos también probablemente los dos, tres, cuatro grandes clubes más importantes del panorama mundial. Esa es una garantía de éxito de que España debe organizar precisamente esta final".

"Por lo tanto, España, con esto y con la capacidad de organización que tiene de grandes eventos, acabamos de recibir la Fórmula 1 en Madrid, la visita del Papa, otros grandes eventos que hemos tenido en España que han sido todo un éxito. Quizás no es lo mismo de otros países que también organizan cosas, pero que España, como digo, tiene capacidad de organización y éxito, es un éxito garantizado, que ahí juega un papel muy importante. Siempre dije también que los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado son para mí uno de los pilares fundamentales de la organización de los grandes eventos de España. Por lo tanto, yo creo que en este sentido está todo dicho, gana el fútbol y gana el Mundial si España asume este peso de liderazgo y también de la gran final", ha añadido Louzán al respecto.

¿Va a hablar la Federación con Marruecos?

Rafael Louzán también ha expicado en ElDesmarque que la persona indicada para hablar con la federación marroquí no es él: "No, por supuesto, es que yo creo que ahí tiene que, ya se lo comenté a FIFA, que debe ser FIFA. Tienen la última palabra. Es verdad que los elementos están puestos encima de la mesa y como digo, FIFA ya los tiene, o sea, no debe generar ninguna duda y por lo tanto los profesionales de esta organización, conjuntamente escuchadas las partes, tienen que tomar esa última decisión. Ya digo, a mí no me ofrece ninguna duda y cualquier cuestión que quede pendiente en este ámbito vamos a rematarla en estos meses de aquí a junio del año que viene. Más el componente que firmó en su día el Gobierno de España, donde de alguna manera tiene que poner todos los medios para que todo fluya y que de alguna manera todo esté concluido para esa fecha".

¿Dónde se va a jugar la final del Mundial 2030?

Para concluir este tema y con todos los argumentos que ha comentado Louzán para que España albergue la gran final, quedan claro que esta sólo podría producirse en tres estadios, siendo dos de ellos españoles: "Ahora mismo hay tres encima de la mesa, en lo que es el documento final que se presentó antes de que yo llegara. Se presentaron, en el documento final que se presentó a FIFA, por parte de toda la candidatura, está el Santiago Bernabéu, el Nou Camp y también está el Estadio de Casablanca, que está todavía en construcción, igual que con el Estadio del Barça. Por lo tanto, ahí está muy acotado para cuál puede ser, porque en ese documento inicial de toda la candidatura se presentaron esas tres propuestas. Por lo tanto, finalmente, como digo, España es la que de alguna manera debe sumar a esa candidatura final y faltaría saber cuál es de los dos estadios, o bien el Bernabéu o el estadio del Barça".