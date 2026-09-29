Ángel Cotán 29 SEP 2026 - 09:35h.

También quedan fijados los dorsales

Los dos motivos para que España juegue en el Sánchez-Pizjuán y no en La Cartuja: "Él lo pidió"

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La Selección España disputa este martes la segunda jornada de la UEFA Nations League 2026 en el Ramón Sánchez-Pizjuán. En un partido muy especial para Luis de la Fuente, el combinado español aspira a seguir encarrilando su clasificación para la siguiente fase tras conquistar Wembley. Al igual que ante Inglaterra, el técnico español ha descartado a tres activos.

La convocatoria de Luis de la Fuente para el España - Croacia

A través del siguiente comunicado, la Selección Española compartió su convocatoria: "España debuta en casa con la camiseta de bicampeona del mundo, Sevilla será la primera ciudad que disfrutará de los campeones del planeta y el Sánchez-Pizjuán el primer estadio en volver a ver jugar a los internacionales dentro de nuestras fronteras.

Los de Luis de la Fuente empezaron esta competición y la temporada en Wembley, donde remontaron ante Inglaterra (2-3) y se llevaron los primeros tres puntos de la UEFA Nations League. Ahora toca jugar contra Croacia con la afición a favor del equipo de todos en una noche cargada de emociones. Estos son los 23 jugadores convocados por Luis de la Fuente para disputar la segunda jornada de la fase de grupos de la UEFA Nations League:

1 David Raya, 2 Dean Huijsen, 3 Alejandro Grimaldo, 4 Iván Fresneda, 5 Pau Cubarsí, 6 Mikel Merino, 7 Ferran Torres, 8 Fabián Ruiz, 9 Fermín, 10 Dani Olmo, 11 Víctor Muñoz, 12 Marc Pubill, 13 Josep Martínez, 14 Aymeric Laporte, 15 Álex Baena, 16 Rodrigo Hernández, 17 Nico Williams, 18 Martín Zubimendi, 19 Lamine Yamal, 20 Pedri, 21 Mikel Oyarzabal, 22 Marc Cucurella y 23 Unai Simón".

Los tres futbolistas que se quedan sin vestir en esta ocasión son el recién llegado Robin Le Normand, Roberto Fernández y Yéremy Pino. En el caso del delantero del RCD Espanyol, tampoco se vistió ante Inglaterra en Wembley. Aquel día completaron el cupo de descartes Víctor Muñoz e Iván Fresneda.