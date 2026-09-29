Ángel Cotán 29 SEP 2026 - 06:44h.

El director deportivo explicó sus palabras en la presentación de la V edición de la Reyes Cup

Los dos motivos para que España juegue en el Sánchez-Pizjuán y no en La Cartuja: "Él lo pidió"

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El parón internacional ha intensificado el debate por el próximo Balón de Oro. Aunque aún resta algo menos de un mes para conocer al próximo ganador de tan codiciado galardón, las últimas horas de votación motivaron las campañas de los principales candidatos. En España, aunque muchos apuestan por Fabián Ruiz o Rodri Hernández, el gran favorito es Lamine Yamal... incluso para Monchi.

El director deportivo del RCD Espanyol estuvo presente el pasado lunes en el acto de presentación de la V edición de la Reyes Cup, en recuerdo de la figura del malogrado José Antonio Reyes. Allí, el dirigente isleño fue cuestionado por el Balón de Oro y su respuesta le ha obligado a pedir perdón varias horas después.

El perdón de Monchi por el Balón de Oro para Lamine Yamal

El pasado lunes, Monchi fue protagonista en El Larguero de la Cadena SER. Allí, el líder de la parcela perica reconoció que sus palabras habían generado polémica entre un sector de la hinchada espanyolista: "Me han preguntado y he creado un poquito de polémica entre los aficionados pericos, y bueno, al que se haya molestado le pido disculpas".

El director deportivo explicó su apuesta por Lamine Yamal: "Me han dicho entre Mbappé, francés, Harry Kane, inglés o Lamine Yamal, español, y he tirado por la parte española. Evidentemente como perico tendría que haber dicho 'cualquier otro'. No lo he dicho con ningún tipo de maldad, sé lo que significa el sentimiento perico, lo he identificado desde el primer día. Pido disculpas porque ha sido un poco poniéndome la bandera española".

Con los tres candidatos que tenía como opciones en las preguntas de la prensa, Monchi reconoció con guasa que si no hubiese apostado por Lamine Yamal, la posibilidad española, también hubiese recibido algunas críticas: "No tenía escapatoria ninguna. Perdía el partido seguro".