El CD Castellón, lanzado con un 68% de opciones de ascenso directo

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Son sólo siete jornadas, pero LaLiga Hypermotion empieza a coger forma. Sólo hay un equipo invicto, mientras que hay dos que todavía no saben lo que es ganar. A partir de estos primeros resultados, el Big Data ha elaborado su predicción de cara a la clasificación final del campeonato, que arroja varias novedades respecto a la tabla final y podría dejar, a su vez, varias sorpresas.

El CD Castellón es el gran favorito para ascender. Ganó este lunes en Butarque (0-2) y suma 19 puntos de 21 posibles. Según Driblab, tiene un 68% de probabilidades de ascender de manera directa a Primera y, en caso contrario, un 28% de disputar el playoff de ascenso.

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A partir de aquí, varias novedades. El Girona FC es el segundo favorito al ascenso directo con un 42% de opciones. Y eso que actualmente ocupa la quinta posición. El caso es que su plantilla, plagada de jugadores con experiencia en la élite, invita a pensar que seguirá escalando las próximas jornadas hasta lograr el ascenso.

Según Driblab, los cuatro equipos con más opciones de disputar el playoff de ascenso son el Mallorca (54%), el Eibar (58%), el Almería (54%) y el Burgos (50%). De estos cuatro, el cuadro bermellón aparece en tercera posición por ser precisamente el tercer equipo con más opciones de alcanzar el ascenso directo: un 33%. Por contra, clubes como Las Palmas o Real Oviedo se quedarían fuera de la lucha por ascender.

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En la zona baja no se vislumbran tantas novedades. De hecho, los cuatro últimos clasificados son los cuatro favoritos al descenso. Entre ellos destaca el Cádiz, con un 72% de opciones de descender a Primera RFEF tras un año 2026 en el que sólo ha ganado tres partidos. Le acompañan el Ceuta (57%), el Albacete (48%) y el Eldense (39%), mientras que los dos filiales se salvarían de la quema.