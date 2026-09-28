El fallo inexplicable de Morata con el Leganés: se le va el balón entre los pies en boca de gol

Fran Fuentes 28 SEP 2026 - 22:26h.

El delantero no acertó a rematar un pase con el portero ya vencido

Mati Prats da la cara por Álvaro Morata por su carrera y reivindicar la salud mental: "Ya les gustaría a muchos ser él"

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La llegada de Álvaro Morata al CD Leganés supuso uno de los movimientos más llamativos del mercado para el conjunto pepinero. El delantero madrileño afrontaba una nueva etapa en su carrera con el objetivo de recuperar sensaciones y volver a disfrutar de protagonismo sobre el terreno de juego. Su experiencia al más alto nivel, tanto en España como fuera de nuestras fronteras, suponía un aval competitivo, al menos sobre el papel. Aunque en el último encuentro ante el CD Castellón protagonizó un error inexplicable prácticamente sobre la línea de gol.

Fue en una jugada prácticamente al inicio del partido. Un jugador pepinero mandó un balón a la espalda de la defensa rival, con Patrick Soko corriendo al espacio. El delantero camerunés recogió un pase en profundidad y encontró a Álvaro Morata en el segundo palo, aunque el ariete madrileño, que se encontraba en boca de gol y a puerta vacía, no acertó a rematar el balón y se le escabulló entre las piernas.

El tanto habría supuesto adelantarse en Butarque frente a nada menos que el líder de la categoría. Sin embargo, acabaron perdiendo el encuentro por cero goles a dos.

Así las cosas, el CD Leganés apunta a ser uno de los últimos compases de una dilatada trayectoria en la élite del fútbol europeo. Formado en las categorías inferiores del Atlético de Madrid y posteriormente en el Real Madrid, debutó con el primer equipo blanco antes de dar el salto a la Juventus. Tras regresar al Real Madrid, pasó por el Chelsea y volvió a España para jugar en el Atlético, además de protagonizar una segunda etapa en la Juventus. También ha militado en el Milan y el Galatasaray. Internacional absoluto con España durante más de una década, Morata ha disputado varias Eurocopas y Mundiales y fue capitán de la selección española que levantó la última Eurocopa del 2024, aunque se quedó fuera de la lista definitiva para el pasado Mundial.