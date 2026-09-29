Rubén Albés le defiende tras fallar dos ocasiones a puerta vacía: suma casi 500 días sin marcar en liga

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Álvaro Morata no termina de arrancar en Butarque. El madrileño se convirtió el pasado verano en una de las grandes sorpresas del mercado de fichajes tras fichar por el CD Leganés, pasando de estar en las filas de un Como 1907 que disputa la Champions League a la Segunda División española. Cuanto menos curioso. La idea del delantero, a priori, era dar un paso atrás para coger impulso, recuperar sensaciones, reencontrarse con su mejor nivel mental y futbolístico. Pero de momento está lejos de hacerlo.

Y es que Morata sigue a cero en el cuadro pepinero. No ha marcado ningún gol, no ha dado ninguna asistencia. Ha sido titular en tres ocasiones y el Leganés no ha logrado ninguna victoria en esos tres partidos: 0-0 ante Las Palmas, 2-0 ante el Tenerife y 0-2 ante el Castellón. Por contra, el único partido en el que no ha sido titular desde que llegó fue ante el Granada, que acabó en triunfo para los suyos (3-2) tras jugar sólo la última media hora.

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Su rendimiento ha ido decayendo de manera alarmante en los últimos años. Este domingo, probablemente, tocó fondo. De regreso a la titularidad ante el Castellón, Morata falló dos ocasiones muy claras, las dos sin portero. En la primera sólo tenía que empujarla y el balón le pasó entre las piernas. En la segunda, desde fuera del área y a puerta vacía, la mandó por encima del larguero.

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Morata acabó sustituido a los 77 minutos, ya con 0-2 en el marcador. Y escuchó pitos desde la grada, algo que no gustó a su técnico, Rubén Albés: "Es nada. Buenísimo. Y si una cosa tiene Álvaro es el culo pelao, con experiencia de situaciones vividas. Va a ser un jugador importante en el Leganés, va a hacer goles en Leganés y nos va a hacer mejores", aseguró en sala de prensa.

Cuánto tiempo lleva Álvaro Morata sin marcar

Su dinámica goleadora va más allá de lo que esté sucediendo en Butarque. El curso pasado, en las filas del Como, no marcó ni un solo gol en la Serie A pese a disputar 26 partidos. Su único tanto en el cuadro italiano llegó en octavos de Coppa, ante la Fiorentina, el pasado 27 de enero. De momento, ese es su último gol oficial, hace ya ocho meses.

Mucho más hay que remontarse para encontrar su último gol liguero. Fue nada menos que el 24 de mayo de 2025, cuando aún militaba en las filas de Galatasaray, en la penúltima jornada ante el Goztepe. Además, dentro de un contexto positivo para el delantero, que anotó seis goles en los tres últimos meses de competición. Aquello fue hace 493 días. Un mundo para un delantero que, a sus 33 años, vivo el momento más complicado de su carrera.