Ángel Cotán 30 SEP 2026 - 06:43h.

Se espera una novedad importante

Vuelve a ver El Chiringuito a la carta en Mediaset Infinity

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El 'Caso Negreira' ha vuelto a copar portadas en los últimos días. Con la competición doméstica eclipsada por un largo parón internacional y la campaña del Balón de Oro, la próxima vista entre el FC Barcelona y Real Madrid en los juzgados vuelve a avivar este asunto. Florentino Pérez deberá asistir el próximo 25 de noviembre a un acto de conciliación por sus potentes palabras sobre este caso que, según desliza Josep Pedrerol, aún puede tener un giro de guion más.

Noticia de alcance a la vista en el Caso Negreira

El pasado martes, en un nuevo programa de El Chiringuito, el afamado presentador lanzó todo un 'bombazo a la vista'. Josep Pedrerol alerta de una novedad de alcance en el Caso Negreira que incluso no duda en fechar: "Puede caer una noticia importante por el Caso Negreira la semana que viene. Digo, puede haber una novedad importante en el Caso Negreira. Novedad importante la semana que viene me cuentan. Os lo contaremos aquí, pero puede ser importante... puede ser importante".

Real Madrid y FC Barcelona... con "relaciones inexistentes"

El presidente del Barcelona, Joan Laporta, admitió que las relaciones con el Real Madrid "son inexistentes", ya que, en su opinión, el club blanco ha actuado de una manera que "no es aceptable" en el procedimiento del 'Caso Negreira'.

"El Real Madrid compareció en el 'Caso Negreira' para intentar alargar un procedimiento que no prosperará, porque el Barça no ha hecho lo que dicen que ha hecho y será declarado absuelto", afirmó el máximo dirigente del club azulgrana en declaraciones al programa 'Tot Costa' de Catalunya Ràdio.

En ese sentido, añadió que si el club azulgrana no ha sido declarado absuelto por el juez que investiga los pagos a José María Enríquez Negreira, exvicepresidente del Comité Técnico de Árbitros (CTA), es porque el club blanco y "otros actores" están "alargando" el procedimiento para "justificar un discurso que no se aguanta".

"Lo que defendemos es la honorabilidad del Barça y lo que no podemos aceptar es según qué afirmaciones que son falsas. Y si ellos no dicen la verdad sobre determinadas situaciones, y lo que hacen es insultar o perjudicar el Barça, se verán con nosotros y plantaremos cara", aseveró Laporta.

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