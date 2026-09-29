Fran Duarte Madrid, 29 SEP 2026 - 23:48h.

Lamine Yamal no ha terminado su campaña para ganar el Balón de Oro y, a pesar de que ya han terminado las votaciones, sigue dejando perlas cuando habla de si merece ganar el galardón

Lamine Yamal deja atrás a Mbappé en la carrera por el Balón de Oro gracias al efecto Wembley

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