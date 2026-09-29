Lamine Yamal solo hay uno: acaba de hacer uno de sus mejores partidos y dice esto sobre el Balón de Oro al terminar
Lamine Yamal no ha terminado su campaña para ganar el Balón de Oro y, a pesar de que ya han terminado las votaciones, sigue dejando perlas cuando habla de si merece ganar el galardón
Lamine Yamal deja atrás a Mbappé en la carrera por el Balón de Oro gracias al efecto Wembley
Si hay algo que caracteriza a Lamine Yamal es su desparpajo. Y el mejor ejemplo ha sido la actitud con la que ha salido a la zona mixta tras su partidazo contra Croacia en el Sánchez-Pizjuán. No es la primera vez que le vemos con tanta confianza en si mismo, de hecho, siempre contesta con esa seguridad que solo guardan los cracks, pero lo de esta noche, tras un doblete y una asistencia que deja encarrilada la clasificación de España en la Nations League, ya sobre pasa todos sus registros. Por si fuera poco, también pasaron por zona mixta Nico Williams y Fermín López, que también tienen claro quién debe ganar el Balón de Oro. En el vídeo superior puedes ver la suficiencia con la que se muestra al hablar del Balón de Oro.