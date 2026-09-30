Ángel Cotán 30 SEP 2026 - 07:23h.

El extremo también se moja con el Balón de Oro

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Nico Williams fue protagonista en el incontestable triunfo de España ante Croacia. El veloz extremo disputó los últimos veinte minutos del choque y redondeó la goleada con un tanto de bella factura. Al término del encuentro, el futbolista del Athletic Club atendió a los medios de comunicación en la zona mixta del Ramón Sánchez-Pizjuán.

Allí, el internacional español respondió al Balón de Oro con un argumento muy directo, a la gran profundidad de banquillo de la que disfruta España y al espectacular ambiente vivido en el templo hispalense.

Nico Williams, el Balón de Oro y el icónico Ramón Sánchez-Pizjuán

El futbolista del Athletic Club no ocultó su felicidad por el gol anotado ante Croacia: "Muy contento por el gol, tengo que seguir así y con confianza. A todo jugador le gusta meter goles, esto da mucha confianza para el futuro y para seguir así. Dios dirá, lo que he dicho siempre. Trabajar, si trabajas es mucho más fácil. Así que espero que con trabajo y sacrificio vaya todo mejor".

Al ser cuestionado por el próximo Balón de Oro, Nico Williams fue breve, pero muy claro: "Para mí, Lamine. Al final son muchas opiniones, creo que Lamine, para el que sepa de fútbol y le guste disfrutar del fútbol... es el mejor".

El internacional español también quiso valorar la gran profundidad de banquillo de la que disfruta la selección: "Obviamente, tenemos un equipazo y estamos haciendo las cosas muy bien. Juegue quien juegue, hoy por ejemplo no ha jugado Rodri, solo los últimos minutos, ha entrado Zubimendi y el nivel ha sido espectacular. Somos una selección muy potente, queremos seguir así, entre quien entre y juegue quien juegue".

Por último, Nico Williams explicó su sorpresa con el gran ambiente vivido en el estadio del Sevilla FC: "Sí, la verdad es que no me lo esperaba así. Creo que nos ha recibido con los brazos abiertos, un estadio icónico como es el Sánchez-Pizjuán y la verdad es que estamos muy contentos. Espero que les haya gustado mucho pues el recital que hemos dado, seguir así, seguir trabajando y ojalá sigamos con mejores victorias".

En la parte superior de esta noticia puedes ver el vídeo completo de las declaraciones de Nico Williams.