Alberto Cercós García 25 SEP 2026 - 15:50h.

Nico Williams se somete a uno de los test de ElDesmarque

Roberto Fernández responde al aprendizaje del Málaga y a Marc Cucurella: "Lo he sufrido"

Compartir







Nico Williams se ha sometido a un divertido test de Rafa Mainez para ElDesmarque en la previa del duelo que España disputará este sábado ante Inglaterra. El delantero del Athletic Club tuvo que mojarse sobre varios de sus compañeros y responder quién es el que más stickers manda, quién tiene los memes más particulares, quién es el más callado del grupo, quién suele picar más a los demás y quién es capaz de ganar cualquier debate. Una batería de preguntas que dejó algún que otro dardo entre risas, incluido uno del propio Nico al hablar de las imágenes que circulan sobre él: "Esta gente no me respeta nada, tío". Un aperitivo diferente antes de un partidazo ante los ingleses.

Nico fue repasando los distintos perfiles de sus compañeros entre risas y alguna que otra reacción de sorpresa, especialmente cuando tuvo que señalar a los protagonistas de las preguntas más comprometidas.