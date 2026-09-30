Pepe Jiménez Sevilla, 30 SEP 2026 - 11:35h.

Antony se ejercitó en el gimnasio; Ceballos, con normalidad

Aitor Ruibal explica por qué se operó: "Se me estaba haciendo imposible arrodillarme"

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Buenas noticias para el Betis. El conjunto de Manuel Pellegrini cerró este miércoles su preparación para el amistoso ante el Ceuta y lo hizo, al menos durante los primeros ejercicios, con Aitor Ruibal presente. El lateral, que sigue con su recuperación, empieza a dar importantes pasos para volver a competir.

Junto a Dani Ceballos, que se ejercitó en el gimnasio el martes, Aitor Ruibal arrancó el entrenamiento con normalidad en el grupo para, posteriormente, seguir ejercitándose en solitario según lo planeado.

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Como decíamos, también estuvo presente Dani Ceballos, hombre que se reservó este pasado martes y trabajó en solitario en el gimnasio, situación que ha cambiado este miércoles y que le permite, de primeras, ser candidato al once ante el Ceuta.

En el lado de las ausencias, Marc Bartra continúa sin aparecer por el césped, por lo que tendrá que esperar un poco más para estar con sus compañeros, mientras que Antony tampoco estuvo con sus compañeros, quedándose esta vez él en el gimnasio.

En resumidas cuentas, Manuel Pellegrini, que también sumó a algún canterano para la sesión, contará casi con todos sus hombres para el encuentro del Ceuta, amistoso que, más allá de lo emocional, permitirá al chileno ir rotando y dando minutos a jugadores necesitados de ritmo.

Futbolistas como Isco Alarcón, el mencionado Dani Ceballos o incluso Diego Llorente, deberán aprovechar esta cita para mejorar su condición antes de que la competición oficial vuelva al Betis la próxima semana.