Dani Ceballos, ausente en la vuelta al trabajo

Pepe Jiménez Sevilla, 29 SEP 2026 - 11:23h.

Aitor Ruibal continúa sin ejercitarse con sus compañeros

Lo que sintió Dani Ceballos tras su primer partido en La Cartuja: "Sabía que podía haber pitos o aplausos"

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El Real Betis, tras varios días de descanso, volvió al trabajo este martes bajo las órdenes de Manuel Pellegrini con la ausencia de jugadores como Marc Bartra, Aitor Ruibal -que sigue recuperándose de su lesión-, ni Dani Ceballos, principal e inesperada ausencia en el entrenmiento.

Sin encender alarma alguna, ya que se trata simplemente del habitual reparto de cargas en este parón internacional, el de Utrera se quedó en el gimnasio a la espera de arrancar nuevamente con sus compañeros antes de la cita ante el Ceuta.

Cabe recordar que Dani Ceballos llegó a Sevilla con un importante déficit competitivo después de todo el verano entrenando en solitario, por lo que este parón era clave para igualar a sus compañeros en términos físicos.

En una entrevista concedida a los medios del club, el centrocampista ha desvelado cuál es el camino a seguir para entrar en el once de manera recurrente. “Lo hablamos con el cuerpo técnico, ir cogiendo minutos antes del parón, sabíamos que había riesgo de podernos encontrar con un contratiempo, pero fuimos minimizando esos riesgos jugando en cada partido precisamente 30, 30 y unos 15 minutos. A partir de ahora también tenemos un partido amistoso que nos servirá para coger ritmo”, expresaba.

“Hemos planificado con el cuerpo técnico el tener menos días de descanso para aprovechar bien estas semanas para volver al 100% y entre todo estamos haciendo un esfuerzo muy bueno para recuperar mi mejor versión lo antes posible”, añadía Ceballos a las preguntas de la televisión del Betis. “La verdad que muy bien. Mi regreso contra el Villarreal creo que hice un buen tramo final de partido, contra Getafe no era nada fácil y después contra el Deportivo igual”.

Eso sí, Ceballos lo que quiere es una titularidad que se le negó durante años en el Real Madrid, pues admite que no se siente igual de a gusto cuando entra con los partidos en juego. “Cuando entras del banquillo cuesta mucho más, porque te tienes que adaptar al ritmo de partido, pero creo que poco a poco estoy encontrándome mejor. Estaré a un 50-60%, pero estos minutos me van a hacer coger confianza y conocer también más a mis compañeros. Este súper parón me va a hacer coger la forma que no tenía antes”, concretaba al respecto.