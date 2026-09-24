Basilio García Sevilla, 24 SEP 2026 - 12:29h.

El Betis sigue trabajando en el parón de selecciones

Diego Llorente ya entrena sin máscara y Pellegrini mantiene a sus pesos pesados

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El primer equipo del Real Betis Balompié ha celebrado este jueves su segunda sesión de entrenamiento de la semana, una vez más con muy buen ambiente y con presencia canterana para ‘rellenar’ el hueco que han dejado los internacionales. La gran novedad estuvo en la ausencia de Natan, que no se entrenó junto a sus compañeros, al igual que Marc Bartra y Aitor Ruibal, este último lesionado.

En los minutos abiertos para la prensa hubo oportunidad de comprobar que el equipo trabaja en un clima de armonía. Por un lado, se pudo ver cómo Nelson Deossa y Antony dirimían a los chinos quién la quedaba en el rondo que había dispuesto el cuerpo técnico, ante las dudas sobre quién había sido el último en tocar la pelota.

Eso sí, hubo tiempo también para que Cucho Hernández diera un susto. Fue pisado en el rondo por Rodrigo Riquelme, que rápidamente se acercó a pedirle disculpas con una sonrisa. El pisitón, como muestra el objetivo de Kiko Hurtado, es el menos para que el VAR entre a valorar si fue roja o no. Sin embargo, el colombiano se quedó tendido en el césped y tuvo que ser atendido por los servicios médicos tras quitarse la bota. Felizmente, unos minutos más tarde se reintegró al rondo sin problema alguno.