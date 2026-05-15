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Aitor Ruibal, operado con éxito de sus problemas de menisco

El Betis celebra el gol de Aitor Ruibal ante el Villarreal
El Betis celebra el gol de Aitor Ruibal ante el Villarreal. Kiko Hurtado
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Malas noticias para Real Betis en este tramo final del curso. Aitor Ruibal ha sido intervenido con éxito este viernes en Barcelona de los problemas de menisco que venía arrastrando desde hace meses y no podrá disputar las dos últimas jornadas de LALIGA.

El futbolista catalán se perderá los encuentros ante el FC Barcelona y el Levante UD tras adelantar una operación que estaba prevista para más adelante.

El Betis adelanta la operación pensando en la próxima temporada

El club verdiblanco emitió un comunicado médico explicando que Ruibal “se ha sometido a una artroscopia de su rodilla derecha” para solucionar los problemas en el menisco externo que sufría durante la temporada.

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Con la clasificación para la Champions ya asegurada, tanto el jugador como el club decidieron acelerar la intervención con el objetivo de que llegue en mejores condiciones a la pretemporada 2026/27.

Desde el Real Betis confían en que el proceso de recuperación avance sin complicaciones durante las próximas semanas bajo la supervisión de los servicios médicos de la entidad.

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Pellegrini pierde a uno de sus hombres más utilizados

La baja de Aitor Ruibal supone un contratiempo importante para Manuel Pellegrini pese a tener ya sellado el billete para la próxima Champions League.

El futbolista cierra la temporada con 42 partidos oficiales, cinco goles y cuatro asistencias, además de superar los 2.700 minutos de juego.

Su polivalencia volvió a convertirle en una pieza muy utilizada por el técnico chileno, actuando en distintas posiciones tanto en defensa como en ataque.

Ruibal tiene contrato con el conjunto verdiblanco hasta 2028.

Aitor Ruibal, ante el Braga
Aitor Ruibal, ante el Braga. Europa Press
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