Basilio García Sevilla, 23 SEP 2026 - 11:18h.

El chileno mantiene en Sevilla a los Valles, Bellerín, Natan, Fornals, Isco, Ceballos, Antony o Cucho

El Betis revela el estado físico de Diego Llorente

Compartir







El Real Betis Balompié ha regresado al trabajo tras dos días de asueto en este parón por los compromisos internacionales. Tras agradecer y pedir al Apóstol Santiago, Manuel Pellegrini ha regresado a Sevilla para ponerse manos a la obra con uno de los equipos más en forma de Europa, y con el partido ante el CA Osasuna con el que regresará a la competición dentro de más de dos semanas en el horizonte.

La gran noticia de la sesión de este miércoles ha sido la reincorporación al grupo de Diego Llorente. El central madrileño sufrió una fractura de los huesos propios de la nariz en el partido de la cuarta jornada ante el Real Madrid, y desde entonces había ido entrando y saliendo de los entrenamientos. También es novedad que el futbolista se haya ejercitado sin la máscara protectora con la que estuvo en los días en los que trabajó con el grupo desde el choque con Marc Roca en la primera parte del duelo ante los madridistas.

Desde entonces, Diego Llorente se ha perdido los partidos ante el Lille, el Villarreal, el Getafe y el Deportivo de A Coruña, encuentros para los que ni siquiera fue convocado. El viernes ya dio un primer paso regresando a los entrenos, y este lunes ha sido uno más junto a sus compañeros, ya sin el incómodo antifaz.

PUEDE INTERESARTE No hay lesión y el Betis respira con Marc Bartra

La ausencia de Marc Bartra

Por su parte, la baja más importante del entrenamiento de este miércoles ha sido la de Marc Bartra. Aunque el club descartó una lesión tras tener que retirarse en el partido de Riazor, también informó de que seguiría un plan específico al menos en los primeros días del parón. Se suma a la ausencia de su paisano Aitor Ruibal, que sigue recuperándose tras ser intervenido al final de la pasada temporada.

Con todo, Manuel Pellegrini sí que puede contar con la mayoría de los pesos pesados de su plantilla: los Álvaro Valles, Bellerín, Natan, Fran García, Marc Roca, Pablo Fornals, Dani Ceballos, Isco, Antony o Cucho Hernández se ejercitarán con normalidad durante el parón y es trabajo del chileno que lleguen a tope al exigente calendario que les espera tras este receso de la competición. También está aún en Sevilla Giovani Lo Celso, que viajará a Argentina únicamente para el amistoso de despedida de Leo Messi del próximo 6 de octubre.