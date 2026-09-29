Fran Duarte Madrid, 29 SEP 2026 - 01:13h.

El tertuliano ha defendido a Fabián Ruiz y denuncia en El Chiringuito que tienes que nacer en Madrid o Barcelona o jugar en el Barça o en el Real Madrid para despertar el interés mediático y poder ganar el Balón de Oro

Puedes ver el programa de El Chiringuito en Mediaset Infinity

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Ya han terminado las votaciones al Balón de Oro 2026 con Lamine Yamal y Kylian Mbappé como los máximos favoritos. Los medios no paran de hablar si lo merece más el jugador del Barça o si lo merece más el jugador del Madrid, pero lo cierto es que el debate entre estos dos futbolistas es más artificial de lo que parece. Pese a que desde Francia también se fijan solo en Mbappé y Lamine, hay otros jugadores que han hecho méritos de sobra para estar en esa lucha como Rodri Hernández, Harry Kane, Dembelé, Kvaratskhelia o Fabián Ruiz. Este último es el único jugador que colectivamente lo ha ganado todo, desde la Champions League con el PSG hasta el Mundial de Fútbol con España. Sin embargo, Fabián parece estar muy lejos de Kylian y Lamine, algo que ha querido denunciar Cristóbal Soria en El Chiringuito de Energy.

Cristóbal Soria denuncia la poca atención que ha tenido Fabián Ruiz

El tertuliano ha estallado durante el debate en el programa de quién merece más el Balón de Oro para protestar por la poca atención que ha recibido Fabián en esta lucha. “No tiene tatuajes y es de Los Palacios y eso para ganar un Balón de Oro no suma”, comienza diciendo el tertuliano mientras Pedrerol le mira extrañado y le insta a que se explique. “De Los Palacios. Claro que tiene que ver, no es lo mismo ser de Los Palacios que ser de Madrid o Barcelona. Eso es así. No se tienen los mismos focos en Los Palacios que en el Madrid y en el Barcelona. Es así nos guste o no nos guste”, explica Cristóbal Soria.

Más adelante se moja en su favorito para ganar el Balón de Oro. “Tiene que ganar un español el Balón de Oro. Para mí ha dos candidatos: Rodri y Lamine Yamal o Lamine Yamal y Rodri, no hay otros. Porque Fabián me encantaría como sevillano y como de Los Palacios que es, pero no tiene ‘flow’, no tiene ‘aura’, no tiene tatuajes”, insiste con su protesta el colaborador sevillano.